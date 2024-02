Mario Ishii afronta el último periodo en el distrito

A cuatro años aparece el horizonte del mandatario que gobernará la comuna en momentos complicados del país. Además, tendrá la misión de dejar a un heredero que aglutine a todos como sucede con él.

Con el 2027 a la vista y con una debacle económica nacional insostenible comienza su último mandato al frente del municipio paceño el intendente Mario Ishii, quien será recordado por varias décadas por sus años de servicio continuo en la comuna y por la gran cantidad de obras públicas que hizo en una tierra la cual era carente de todo, como de hospitales, por ejemplo.

Hoy José C. Paz no es el mismo y en eso tuvo mucho que ver la gestión municipal, las estrategias políticas de Ishii, la influencia en la región y en la provincia de jefe comunal, su paso por la legislatura bonaerense y el trabajo constante junto a los más carenciados, sobre todo en los momentos de mayor necesidad.

Sin discursos grandilo-cuentes, Ishii eligió hablarle sencillo a la gente porque es una persona sencilla en ese sentido, y gracias a ello supo ganarse la empatía de la mayoría paceña que lo votó en cada comicio.

Este 2024 viene muy difícil desde que el golpe al bolsillo ronda el 25 por ciento de inflación mensual, desde que la gente tiene que elegir entre comer o pagar servicios, desde que gasta más las zapatillas para ahorrarse unos mangos en el colectivo, desde que almuerza o cena, pero no las dos cosas en el mismo día. Y en ello ya se está ocupando la comuna, atendiendo con bolsones de comida a cada vez más personas a las que no les quedó otra que salir a pedir.

El municipio y el país ya vivió momentos como este. Recordemos en 2001 cuando la peor crisis de la historia pegó fuerte, la comuna salió a tender una mano a aquellos que peor la estaban pasando, con una red de manzaneras y comadres que llevaban alimentos a la población, por ejemplo. Así que la tarea social es algo que ya se conoce de sobremanera en condiciones extremas.

Es un presente y un futuro sumamente difícil, que seguramente será plasmado en el discurso que haga el jefe comunal en la apertura de sesiones ordinarias de este año en el Honorable Concejo Deliberante. Es que no se puede obviar que más allá de lo que se hizo y de lo que se hará será todo más engorroso por la situación económica, en la que el estado nacional deja de apoyar la tarea de las provincias y los municipios y en la que el gobierno de Axel Kicillof hará los esfuerzos que estén a su alcance para no dejar en banda a las comunas, sobre todo con las obras públicas. Por otro lado, el distrito también tiene su propio respaldo para seguir desarrollándose.

En el plano local, Ishii sabe que contará con un recinto de sesiones en el que dispondrá de la mayoría, ya que tiene en su haber a 13 concejales desde el 10 de diciembre pasado tras los comicios. La oposición, en tanto, logró meter a tres concejales de La Libertad Avanza. Y completan las bancas los bloques de Juntos por el Cambio y los partidos de izquierda.

Por este motivo, el oficialismo puede estar tranquilo de poder dar curso a los proyectos de ordenanza que envíe al recinto. Mientras que la oposición debería unirse toda, lo que resultaría casi imposible entre la izquierda con los partidos de derecha, para tratar de imponer sus posturas. No obstante, el trabajo de la oposición será clave para visibilizar los problemas que tiene los vecinos en los barrios.

Oxigenarel organigrama

Como en cada comienzo de año, el jefe comunal busca darle una vuelta de tuerca a su mandato por lo que hace algunos movimientos en el organigrama municipal. Este es un ejercicio que a veces necesitan las gestiones para dar un cambio de aire sumando gente nueva con más entusiasmo y empuje.

Entre los cambios podemos mencionar al nuevo secretario de Planificación y Trabajo, Claudio Pérez; a Rodolfo Pino que vuelve a la Secretaría de Deportes; también, se espera gente joven se incorpore al trabajo de las secretarías, probablemente en lugares de segundo o tercer rango.

En tanto, siguen como secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; de Planificación Estratégica, Hernán Moneta; Secretaría Privada, Verónica Cabaña; de Comercio e Industria, Pedro Perrota; de Seguridad, Marcelo Escobar; de Desarrollo Social, Yolanda Barboza; de Salud, Claudia López; de Economía y Hacienda, Humberto Fernández; de Obras y Servicios Públicos, Darío Ahumada; de Proyectos Especiales, Ignacio Delgado; de Economía Social y Cooperativismo, Juan Carlos Denuchi; y de Producción y Constructora Municipal, Pascual D’Aversa.

Fuera de la estructura municipal, el Diputado Provincial (MC) José Pérez, en tanto, asume funciones en la ANSES y Román «Roni» Caggiano, fue elegido por el gobernador Axel Kicillof para ocupar el puesto de Administrador General de Vialidad provincial.

Asimismo, al ser el último mandato de Ishii, ya se sabe de antemano que alguien deberá reemplazarlo y en un distrito netamente peronista es muy probable que el candidato salga de las entrañas del oficialismo.

Teniendo en cuenta esta coyuntura de cambios de gabinete y futuro reemplazante, en los últimos días, se produjo una reunión entre varios funcionarios y ex funcionarios paceños en un restaurant el cual fue un hecho público. Este grupo de personas se juntó en el local gastro-nómico Berlín.

En este cónclave presente, José Pérez, Roni Caggiano, Rodolfo Pino y Claudio Pérez. De a poco habrá que ir haciéndose la idea de que el distrito conocerá a su tercer intendente en su joven historia.