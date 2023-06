Mario Ishii abrió el juego para que se presenten los mejores candidatos

Asimismo, aún dejó expectante a la militancia sobre lo que va a hacer con su futuro político el que, según manifestó, depende de su estado de salud.

Este jueves 15 de junio el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, encabezó un Plenario del Partido Justicialista en su territorio, donde le habló a miles de militantes que fueron a escucharlo y donde dejó ciertos conceptos que se pueden interpretar como una posición disidente dentro del espacio del Frente de Todos, tras la presentación de alianzas.

No obstante, reafirmó algo que ya había dicho hace unos meses, sobre la posibilidad de continuar o no al frente del municipio con un nuevo mandato. Lo mismo que había anunciado en la apertura de Sesiones Ordinarias en marzo, volvió a repetir en el plenario. Postularse como pre candidato dependerá de las condiciones de salud que tenga, ya que tras el Covid que tuvo en su momento quedaron secuelas que repercuten en su labor cotidiana.

“Quédense tranquilos que faltan diez días todavía y vamos a elegir quienes son los mejores candidatos y también le damos tiempo a los compañeros que se quieren presentar para jugar”, expresó ante la gente el jefe comunal quien, posteriormente, dijo que “en la retina me llevo la imagen de todos los compañeros”, para luego decirles que “son libres para hacer lo que quieran dentro del movimiento nacional justicialista”.

El Plenario Justicialista tuvo una gran convocatoria, lo que fue una demostración de fuerza, y el mismo fue transmitido en directo por televisión por cable. “Tuvimos un Plenario del Partido Justicialista con la presencia de 20.000 militantes”, dijo Ishii.

Por otra parte, el Hombre del Poncho agradeció a Cristina Fernández de Kirchner por el apoyo al distrito durante muchos años. Sin embargo, se mostró a favor de una gran interna con los comicios que se vienen en agosto: “Estoy convencido de que en las próximas PASO será electo el mejor candidato de nuestro espacio, resaltando que existe total libertad para que cualquier persona participe”. Ello puede entenderse como una diferencia sustancial dentro del FdT. No olvidemos que, en varias oportunidades, Ishii supo moverse de manera independiente dentro del espacio, presentándose, incluso, como pre candidato a gobernador contra quien después ganara la disputa, Daniel Scioli. Del mismo modo, fue bajada su lista cuando quiso ser presidente del PJ provincial. Recordemos, también, que en abril del año pasado Ishii dijo en una entrevista que su “único jefe político fue Néstor Kirchner, ya no tengo jefes”, definición que motiva sus acciones.

De todos modos, afirmó que “con gran compromiso seguiremos trabajando por un futuro mejor para todos los argentinos y argentinas”.

Por otro lado, dijo que “para este año, tenemos planeado que el área de obras y servicios finalice proyectos de gran importancia, como el Túnel, los Corredores y la Facultad. Actualmente, ya contamos con 53.000 estudiantes y proyectamos que para el 2026, alcanzaremos la cifra de 100.000”. Y agregó que en una semana van a empezar a inaugurar cinco hogares para niños.

“Además, nos enorgullece informar que hemos adquirido 43 patrulleros nuevos, lo que permitirá que cada barrio tenga su propio vehículo de patrulla”, añadió.

No obstante, reconoció una situación económica y social grave a nivel país. A ello, dijo que “en José C. Paz vamos a estar a la altura de las circunstancias; la salud, la educación se brindarán como corresponde, este gobierno está para hacerse responsable de los que no tienen”.

Para cerrar, consideró que van a ganar las elecciones próximas, “con nuestros candidatos nacionales, provinciales y municipales. Yo elijo creer que vamos a hacer una muy buena elección”.