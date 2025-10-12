Mariel Fernández busca mejorar el transporte tras reunión con Axel Kicillof

La intendente de Moreno se reunió con el gobernador bonaerense para evaluar el funcionamiento del sistema de transporte público local y provincial, tras la declaración de emergencia aprobada por el HCD.

Mariel Fernández, jefa comunal de Moreno, mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar la situación del transporte público en el distrito y en toda la provincia. La reunión se dio luego de que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobara la emergencia en el Sistema de Transporte Público de Pasajeros por el término de un año, un proyecto impulsado por el bloque oficialista Fuerza Patria que busca modernizar el servicio y atender las necesidades de movilidad de los casi 600 mil habitantes del municipio.

Durante la jornada, Fernández presentó un informe detallado sobre el funcionamiento del sistema de transporte local, con el objetivo de estudiarlo, mejorarlo y planificarlo como un servicio público que priorice los intereses de los vecinos. “Conversamos sobre cómo hacer del transporte un servicio que responda a las necesidades de nuestra comunidad”, afirmó la intendente, destacando la importancia de la coordinación con la Provincia para garantizar un acceso equitativo y fortalecer la movilidad urbana.

El proyecto aprobado en el HCD señaló que el servicio actual se ha tornado obsoleto, con recorridos que conducen a una sola cabecera y zonas del distrito que apenas cuentan con transporte cada dos horas, como sucede en el barrio DER. La empresa concesionaria, Transportes La Perlita, posee 243 unidades operativas bajo un contrato que vence el próximo año, situación que será clave en la planificación del nuevo sistema.

Además de los temas de transporte, Fernández compartió un cálido encuentro con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien definió como “una figura entrañable y un ejemplo de lucha y amor”.

La intendente subrayó que este tipo de reuniones refleja el compromiso del municipio y del gobierno provincial con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las y los morenenses, y que permitan construir un transporte más eficiente, inclusivo y moderno para todos los barrios del distrito.