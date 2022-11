Marcó el rumbo junto a Bullrich: “No somos tibios”

El senador provincial lanzó su candidatura a gobernador. Avisó que una porción mayoritaria de la población quiere un cambio profundo y que ahora se deberá elegir quiénes son las personas adecuadas para llevarlo adelante.

Como adelantamos en Aquí La Noticia el senador provincial, Joaquín de la Torre, realizó el acto de lanzamiento de su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a la candidata a presidente de la Nación y titular del PRO, Patricia Bullrich, en Cuartel V, partido de Moreno.

El legislador utilizó palabras que fueron clave en su discurso, como “no somos tibios”, “hay que poner orden”, o “no nos va a temblar el pulso”, que de alguna manera marcan cuál es el camino que busca llevar adelante esta dupla con Bullrich. La tarea de De la Torre es ocupar el lugar que ostenta hoy día Axel Kicillof en La Plata. Para ello deberá someterse a una interna contra Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, entre otros.

Dos de sus pilares son la alianza que mantiene con Mauricio Macri y el respaldo de la presidente del PRO, además de su armado político en la provincia de Buenos Aires de sus años como intendente y como ministro de María Eugenia Vidal.“Lo que vamos a votar es entre aquellos que creemos que la pobreza se combate con trabajo y educación y aquellos que nos dicen que se acaba con programas sociales”, dijo De la Torre en su discurso.Convencido de que hay un cambio de clima político en el país, De la Torre apela a un discurso y una estética electoral para seducir a votantes de derecha, cristianos y conservadores.

De hecho, en Moreno repartió gorras y carteles con “estética Trump” y sus eslóganes de campaña: “basta de todes” y “hay que poner orden”.“Digo `basta de todes´ porque me parece una locura que en la agenda de los políticos progres el ‘todes’ sea un tema cuando tenemos 40% de pobreza. Es un idioma inventado y ridículo”, enfatizó De la Torre.Perseguir el delitoEl ex intendente recordó que en San Miguel se logró reducir el delito y llamó a poner “orden en las cuentas y en las calles”.

Por eso, pidió “perseguir el delito y los delincuentes: no podemos seguir con miedo a que nos entren a nuestras casas, con miedo de ir a trabajar, con miedo de salir a la noche, porque no sabemos si nos van a matar para robarnos el celular”.Luego se refirió a otros temas entre los que destacaron la eliminación de algunos ministerios, entre ellos los de la Mujer y el de Ambiente. Pero aclaró que para bajar el déficit fiscal hay que poner “orden en las cuentas”, lo que no significa hacer un “ajuste”. En ese marco, De la Torre buscó mostrar un perfil combativo: “No nos va a temblar el pulso para despejar las calles cuando haya un piquete y para echar del Estado a los que cobran y no trabajan.

Tampoco nos va a temblar el pulso en solicitar las fuerzas nacionales si fuera necesario para combatir el narcotráfico. Nosotros no tenemos miedo, no somos tibios”, advirtió. Según De la Torre, una porción mayoritaria de la población quiere un cambio profundo. “Ahora tendrá que elegir quiénes son las personas adecuadas para llevarlo adelante. Estoy convencido de que se cómo hacerlo, de que tengo el coraje para hacerlo, de que Patricia sabe cómo hacerlo y que tiene el coraje para hacerlo”, indicó.A su turno, Bullrich destacó la labor de la gestión de San Miguel en el combate del delito. “Se logró bajar en un 65% el delito en un municipio del segundo cordón del conurbano, y eso es gracias a un sistema que funciona como consecuencia de la voluntad política local de hacerse cargo del tema”, aseguró.La titular de PRO prometió que “cuidará a los que trabajan” y advirtió: “Lo primero que vamos a hacer es estabilizar la economía. Quien puede vivir con 100% de inflación”.