Mansilla es el nuevo Secretario de Gobierno de Ishii

El funcionario que se desempeñaba en la Secretaría de Acción Directa es ahora el reemplazante de Claudio Pérez. También hubo cambios en Salud y se creó una nueva secretaría.Juan Pablo Mansilla, que hasta ayer desarrollaba funciones como titular en la Secretaría de Acción Directa del municipio de José C. Paz, asumió este lunes 11 de abril como secretario de Gobierno de la administración que lleva adelante el intendente Mario Ishii.

Esta modificación –informan – se desarrollan en la profundización del proceso de transformación que se viene consolidando en el distrito, fomentando el trabajo, en pos del bienestar de la comunidad paceña. Mansilla desde hace muchos años tiene la confianza y es un hombre del riñón del jefe comunal, a quién sale a respaldar en cada ocasión que lo amerite.

Con este nuevo cargo, suma más responsabilidades y, por ende, deberá tomar otro tipo de decisiones con la autoridad que le da la secretaría y con la que le encomendó el propio Ishii.Hoy ostenta una posición meramente política dentro del gobierno municipal y deberá ejecutar –a su modo- lo que hacía Claudio Pérez, su antecesor, de quién aún no se sabe el motivo por el que no se desempeña más en el cargo y tampoco se sabe a qué área irá. Lo que sí se confirmó es que por ahora no habrá Subsecretaría de Gobierno y que la Secretaría de Acción Directa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, es decir que seguirá dependiendo de Mansilla.

Por otro lado, Ishii siguió moviendo los hilos por lo que Celestino Saavedra dejó de ser el secretario de Salud; su lugar ahora lo tiene Claudia López. Además, se creó la Secretaría de Producción y Constructora Municipal en la que el titular es Pascual D’aversa.