Malvinas, el municipio reconoció a Salvador Sport, la tienda y mercería de Salvador Miserere

El municipio sigue reconociendo a comerciantes destacados que acompañan al distrito desde sus orígenes, que apostaron por crecer y desarrollarse en él y que hoy son parte fundamental de la identidad y la historia malvinense.

En el marco de las celebraciones por los 30 años de Malvinas Argentinas, el municipio reconoció a Salvador Sport, la tienda y mercería de Salvador Miserere y su esposa Maia, por su compromiso sostenido con el desarrollo comercial del distrito.

“Estoy acá hace un poco más de 35 años, soy de acá y voy a seguir acá en Villa de Mayo”, expresó Salvador, emocionado. Su historia comenzó con la idea de abrir una zapatillería, pero al ver que no había ropa de hombre ni de mujer, decidió reinventarse: “Empecé a traer un poco de todo, hasta que me hice casi profesional”.

El intendente Leo Nardini y el vicepresidente primero del Senado Bonaerense, Luis Vivona, participaron de los festejos por el aniversario del comercio ubicado en Eva Perón y Sucre. Nardini fue el encargado de entregar un simbólico presente: la tapa de un diario con una foto del día de apertura del comercio. Además, como cierre, se obsequió un cuadro pintado en vivo por un artista local.

El homenaje es el sexto de una serie de reconocimientos a comerciantes que apostaron por crecer en el distrito y hoy son parte fundamental de su identidad. “Este homenaje no me lo esperaba. Me lo llevo conmigo hasta donde voy, parece algo prestado”, dijo Salvador, conmovido.

También compartió un mensaje esperanzador: “Es un momento difícil, pero te lo digo por experiencia, con un poco de ayuda de uno o de otro, entre todos, vamos a salir adelante”. Y destacó el crecimiento del barrio: “Villa de Mayo creció mucho. El asfalto te cambia la vida, y la vigilancia también. Esta es la primera gestión que se interesa un poco más en el barrio”.

Desde el municipio valoraron la trayectoria de Salvador Sport, la confianza y el compromiso con el desarrollo del distrito y su crecimiento comercial a lo largo de estos 30 años. Pero, además, el rol fundamental en la construcción de comunidad sosteniendo con perseverancia un negocio de cercanía.