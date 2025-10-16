Malvinas Argentinas llega la 2° Expo Municipal de ONG’s

Reunirá más de 300 propuestas desarrolladas por las organizaciones del distrito, en una jornada abierta y gratuita pensada para fortalecer la red comunitaria, visibilizar el trabajo territorial y generar nuevos espacios de articulación entre vecinos e instituciones.

Tras el gran recibimiento de la primera edición, Malvinas Argentinas vuelve a apostar al encuentro comunitario con la 2° Expo Municipal de ONG’s. Se realizará el sábado 18 de octubre desde las 14 horas en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276). La jornada será abierta al público y ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias.

En el eje cultural y artístico, los vecinos podrán participar y elegir entre quince talleres programados en distintas franjas horarias. Habrá actividades especiales por el Día de la Madre, muestras de herrería, clases abiertas de capoeira y tela aérea, espacios de folklore, stands de artesanos, presentaciones de coros, orquestas, grupos de baile de diferentes géneros y estilos, y cantantes locales.

El sector deportivo contará con exhibiciones de artes marciales, boxeo en el ring, torneo de penales entre clubes de barrio, muestra de golf y actividades fitness en el escenario principal. Además, se compartirán historias y muestras de distintas instituciones deportivas locales.

La Expo también ofrecerá un espacio de scouts, ajedrez, un museo itinerante de veteranos de guerra, exhibiciones de los Bomberos Voluntarios de Tortuguitas y Los Polvorines, una muestra de asociaciones de motociclistas, y comunidades terapéuticas que brindarán charlas de salud mental.

Habrá demostraciones de cursos de oficios y los alumnos ofrecerán servicios gratuitos de barbería, peluquería unisex, maquillaje artístico y una muestra de diseños de uñas. Durante la jornada se ofrecerán controles de signos vitales, chequeos de agudeza visual, espacios de educación sexual integral y charlas de cuidado comunitario.

Participarán centros de jubilados, bibliotecas populares, asociaciones de discapacidad e inclusión, comunidades migrantes, entidades educativas, murgas, asociaciones protectoras de animales, merenderos y diversas organizaciones sociales comprometidas con la comunidad. Esta segunda edición de Expo ONG’s, vuelve a poner en valor el compromiso del municipio, junto a sus vecinas y vecinos, con la participación ciudadana y la construcción comunitaria.