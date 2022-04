Malvinas 40 años: renombran el paso bajo nivel de Tribulato

“Héroes de Malvinas” pasó a llamarse y forma parte de los homenajes que el municipio tiene preparado para los Veteranos y Caídos de Guerra.El pasado 31 de marzo, el municipio de San Miguel renombró al paso bajo nivel de la calle Concejal Tribulato para hacer honor a los Veteranos y Caídos de Malvinas, en el marco de los reconocimientos que se harán este año por el 40º aniversario del conflicto armado que enfrentó a nuestro país contra el Imperio Británico.

En el acto –que contó con la presencia de Veteranos de Guerra como Jorge Mendoza y el ex intendente de San Miguel, Aldo Rico, entre otros – se impuso el nombre de “Héroes de Malvinas” al paso bajo nivel y se descubrió un mural en honor a los Veteranos y Caídos. También se hicieron presentes el senador provincial de Juntos, Joaquín de la Torre y la diputada bonaerense Cata Buitrago.Previo al gran desfile de Veteranos de Guerra y efectivos militares, acompañado por la Banda Militar de Música “Combate de San Lorenzo” de la ESESC, se hicieron los discursos a cargo primero de Mendoza y luego del intendente Jaime Méndez. “El pueblo argentino no olvida a sus combatientes, especialmente a los que perdieron la vida en busca de la libertad, que sufrieron mutilaciones en el campo de batalla por la defensa de nuestra soberanía”, dijo Mendoza al tiempo que destacó el honor y el coraje de todos los caídos “que no menguaron en su convicción, ofreciendo lo más preciado que tiene el hombre que es su vida”.





Luego, indicó que “Malvinas fue el hecho más inédito, destacable e intrépido del siglo XX, incluso para el mundo occidental, porque enfrentamos un enemigo que mide los objetivos históricos en función de imperios, que domina no solo naciones sino civilizaciones. Malvinas es un hecho histórico que ha marcado a fuego la vida de una generación de argentinos y fue una guerra justa que cambio la vida de Argentina y mal que les pese al Imperio Británico también”. “Malvinas es el sufrimiento de cientos de familias que perdieron a sus hijos – continuó Mendoza – de cientos de combatientes mutilados, traumados en pos de la guerra.

Malvinas fue una triste confusión entre los propios hombres que la peleamos y que cansados de los desprecios, del olvido, de desprestigios de nuestros sueños, por el dolor y el honor de lo vivido, hasta fuimos rebajados por la opinión pública como ‘los chicos de la guerra’, iluminados por el odio, destruyendo, sin quererlo, esa unidad que en el campo de batalla nos hermanó”.Aunque, luego, consideró que “Malvinas también es un misterioso sentimiento que nos une a través del tiempo y del espacio… la causa de Malvinas es un sentimiento incuestionablemente argentino y tenemos que mantener vivo el ejemplo de los hombres que con patriotismo fueron a defender a nuestra soberanía”.

Desde el desembarco en las Islas Malvinas con el operativo Virgen del Rosario llevado a cabo por el Ejército Argentino, donde fueron recuperadas, aquél 2 de abril de 1982 se cumplen 40 años. Por ello, Méndez dijo que “en nombre del pueblo de San Miguel nuevamente muchas gracias, nos sentimos privilegiados de ser contemporáneos de ustedes y poder escucharlos y abrazarlos; nos llena de orgullo cada uno de sus relatos, por la valentía con que nos representaron a todos”.

Luego, mencionó que fue “un día histórico” para el distrito porque descubrieron un mural “que va a recordar para siempre a nuestros Veteranos y Caídos en Malvinas y un paso bajo a nivel que llevará siempre su nombre y su recuerdo”.“Esperemos que sirva este homenaje para tener presente la entrega conmovedora que nos dieron hace 40 años y que nos empuje a ayudar mejor a la patria a través de cada una de nuestras acciones que llevemos adelante”, agregó el mandatario que también incluyó en el homenaje a todos aquellos veteranos que murieron después de la guerra. Cabe destacar que en San Miguel hay 140 ex combatientes y 4 de ellos perdieron la vida en las Islas Malvinas.