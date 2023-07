Luís Vivona, “Acá hay un proyecto que va a más allá de las personas”

El senador provincial destacó la labor realizada desde 2015 en Malvinas Argentinas por sobre los nombres que llevan adelante la gestión. Y se esperanzó con Sergio Massa como el dirigente que va a sacar al país adelante con estabilidad económica.

Luís Omar Vivona es legislador bonaerense de Unión por la Patria y uno de los dirigentes que tienen un peso específico en el ámbito de la política de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Esta semana estuvo en el programa radial, La cocina política de Luís Greco, y dejó algunos conceptos interesantes para compartir.

El cambio y crecimiento que ha experimentado Malvinas Argentinas desde diciembre de 2015, cuando Leonardo Nardini asumió como intendente, fue notable y palpable por la cantidad de obras y el desarrollo social que se produjo. Sin embargo, aún quedan sectores que no han sido alcanzados –en cierta medida- por el progreso, por ejemplo, sigue habiendo calles de tierra o sectores que no tienen cloacas. Vivona comprende que falta mucho por hacer todavía, pero también recuerda que se embellecieron los centros comerciales y los accesos a través de las troncales. Además, explicó que hay 170 obras en ejecución. “No es menor, no son obras porque hay elecciones, sino que se hacen todos los días del año y hay una planificación”, indicó.

El legislador resaltó el sentido de pertenencia que como funcionarios tienen hacia el distrito, que miran con mucho respeto a los vecinos y que sueñan con el progreso de todos los malvinenses. “Hemos hecho el cien por cien de luces LED, incorporamos cámaras de seguridad modernas, desarrollamos la cultura en el CCA, comenzamos la construcción de nuestro teatro, tenemos el corredor gastronómico, construimos polideportivos y hay dos en marcha en este momento. Además, la presencia de Nardini en provincia ha fortalecido al distrito al que no ha descuidado. Por eso, acá hay un proyecto que va a más allá de las personas, es un equipo de gente que trabaja con mucha responsabilidad para que los vecinos estén mejor”, afirmó.

En ese sentido, destacó la credibilidad que Nardini ha conseguido tener con los años de gestión, donde su carisma ha sido clave. Ello –sostuvo- fue acompañado por cuestiones concretas referidas a las obras que se han hecho, entre otras cuestiones.

A veces la inversión en seguridad no es suficiente para evitar delitos, volviéndose otros aspectos de la vida de las personas elementos a tener en cuenta para garantizar el desarrollo de los individuos en contextos apropiados. Para ello profundizar en educación, cultura o deportes es primordial. “Todo influye en la inseguridad, heredamos una cuestión económica muy pesada y eso repercute en la educación; pero los pibes no nacen malos, hay que tener una mirada profunda, con la estabilización de la economía eso va a cambiar, hay que fortalecer la educación, y promulgar alguna ley porque existe un atraso importante y toda la política tiene que hacerse cargo para resolver las cuestiones que acelerarían los procesos. Todo es una cadena que hay que hacerse cargo”, sostuvo.

Crecimiento político

En los últimos años, Vivona ha experimentado un crecimiento político como nunca antes. Consultado sobre que aspiración tiene en la política, respondió: “Tengo la suerte de haber formado una estructura en el tiempo que herede de mi padre (Rubén Vivona, concejal del ex General Sarmiento), y de haber logrado que esa estructura crezca y la verdad que más allá de lo personal disfruto mucho con el crecimiento de los que me han acompañado toda la vida. He tenido la suerte de conocerlos, de impulsarlos, de apoyarlos y el crecimiento de ellos es mi crecimiento”.

Massa, el elegido

Luego, se refirió a Sergio Massa, como pre candidato a Presidente de la Nación por Unión por la Patria. Destacó de él que se hizo cargo del Ministerio de Economía “en un momento que parecía que todo se derrumbaba, pero hoy hay hechos concretos en la realidad que vivimos y lo que ha logrado es importante para lo que viene. Ese conocimiento que tiene, la gente lo está viendo porque más allá de todo hay una estabilidad en lo que se hace. El planteo es serio, Sergio hablaba con los gremios y habla de la producción, de fortalecer la industria”.

Finalmente, concluyó diciendo que Massa tiene la posibilidad de sacar al país adelante. “A nivel nacional pedimos que Sergio tenga la posibilidad de gobernar y llevar esa preparación que ha tenido en estos años”, comentó.