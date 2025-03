Luis Carlos Aguirre un frecuenté lector de Osvaldo Bayer

Osvaldo Bayer es un escritor que frecuenté de muy joven, digamos que apenas ingresando en la adolescencia.

Mi padre, Pedro (como el apóstol cabeza dura), era lector desde el número cero, de la publicación “Todo es Historia” de Félix Luna (En la biblioteca que le dejé a mis hijos hay una colección bastante completa de esta joya del periodismo argentino).

En algunos de los números de los primeros años, salieron dos extensos artículos de Bayer, uno llamado “La semana trágica”, sobre la huelga en los talleres Vasena en 1919 que derivaron en una serie de manifestaciones obreras duramente reprimidas. Y otro, más extenso, abarcó dos números de la revista, sobre “La Patagonia trágica”.

También hubo otros trabajos, no recuerdo si también eran de Bayer, sobre otras huelgas y rebeliones de obreros del campo y de los obrajes madereros en los primeros años del siglo XX. Para un muchacho como yo, era descubrir un universo del que no tenía idea.

Le debo mucho a Osvaldo Bayer aunque, con los años, pudiera tener conceptos diferentes en algunos otros temas. Él, por lógica, era muy duro con don Hipólito Yrigoyen y, siento radical y admirador de Yrigoyen, no me gustaba mucho. No podemos cambiar los hechos para que se acomoden a nuestro gusto.

Aunque haya atenuantes para la actitud del gobierno de don Hipólito, los hechos ocurrieron y fueron un claro ejemplo de la brutalidad de las policías bravas y del ejército ensañados con los que luchaban por hacer valer sus derechos ante los exploradores, en muchos casos, extranjeros.

La destrucción del monumento al historiador e investigador, justamente en el escenario de una de las gestas más emblemáticas de las luchas populares, es un acto de agresión y hostilidad hacia todos los trabajadores.

Todos los partidos populares deben condenar este hecho y promover una reparación de esta agresión porque no solamente se ataca la memoria de un gran pensador argentino sino la sangre derramada de muchos trabajadores que, a lo largo de la historia, han puesto el pecho para reclamar sus derechos.

Como he manifestado en otras ocasiones, no estoy apoyando la causa de los trabajadores, soy uno de ellos.

Luis Carlos Aguirre (Concejal MC de San Miguel,

ex presidente UCR de San Miguel, Buenos Aires) San Miguel, 26 de marzo de 2025