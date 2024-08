Los Intendentes de PBA exigen saber: ¿Quién mando a matar a Cristina¿

Luego de una carta firmada por todos los intendentes peronistas, varios de ellos se hicieron presentes en Comodoro Py, para acompañar a la ex Presidenta en su declaración ante el juzgado.

Jefes comunales del conurbano se dieron cita en la puerta de Tribunales, donde Cristina Fernández de Kirchner debía declarar ante el Tribunal Oral N° 6, en la causa por el intento de asesinato contra su persona, por parte de la denominada «banda de los copitos» el pasado 1 de septiembre del año 2022.

La comitiva estuvo integrada entre otros por el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez, Mayra Mendoza de Quilmes, Federico Achával de Pilar, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Gastón Granados de Ezeiza, Juan Ignacio Ustarraoz de Mercedes, y algunos políticos más, todos junto a la figura de Wado de Pedro, miembro de la cámara de diputados y ex Ministro del Interior entre 2019 y 2023.

En el día anterior, los alcaldes peronistas, habían firmado una carta bajo una leyenda que, además de ser un pedido de justicia, ya a esta altura se transformó en un slogan «¿Quién mandó a matar a Cristina?».

ACCIÓN EN LAS REDES

Además de cuerpo presente, el pedido continuó en las redes sociales. Gustavo Menéndez puso en su cuenta de X: «Exigimos saber quien mandó a matar a Cristina. Estamos desde muy temprano en Comodoro Py, apoyando a @CFKArgentina en su lucha porque la verdad salga a la luz y para que se haga justicia«, destacó.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también eligió esa vía para expresarse, y dijo: «Ya estamos en Comodoro Py para acompañar a @CFKArgentina. Queremos saber ¿Quién mandó a matar a Cristina?”

Por su parte, De Pedro, también en X dijo: «Vinimos a acompañar a Cristina en busca de la verdad, para que se haga justicia«.

Cabe recordar que en el proceso judicial de hoy, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte están acusados de tentativa de homicidio calificada que los expone a una pena de entre 13 años y 4 meses de mínima a 20 años de prisión de máxima.

Cristina llegó al lugar pasadas las 9.30 horas, y comenzó su declaración cerca de las 9.41. hasta casi las 11 am. La ex Presidenta atribuyó la violencia política a la condena a prisión por corrupción en la obra pública de Santa Cruz que impulsó el fiscal Diego Luciani en el caso denominado Vialidad y responsabilizó al Poder Judicial de que no sean juzgados los ideólogos y financistas del ataque.