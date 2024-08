Leonardo Nardini “Lo que algunos lo ven como gasto, nosotros lo vemos como inversión”

Con esa frase el intendente de Malvinas Argentinas se diferenció del accionar del gobierno nacional que se rige por balances que van viendo en una planilla de Excel.

Como anunciamos en Aquí la Notica en la nota sobre la inauguración de las Olimpiadas Malvineses, les traemos más declaraciones que hizo el jefe comunal del distrito respecto del evento, pero también definiciones políticas que lo posicionan en otra sintonía a la del gobierno de Javier Milei.

En primero lugar fue consultado sobre la situación interna que atraviesa el peronismo de cara a lo que serán las elecciones legislativas del año que viene. Nardini considera que lejos de dejar de lado a dirigentes o sectores, se debe escuchar y aprender de todos los que tienen experiencia en política y gestión. “Tal vez algunos piensan que hay que ir jubilando gente, yo no creo en eso, creo que nos necesitamos todos. Más allá de la diversidad de pensamiento y de criterio hay que construir esos espacios de diálogo interno y esas mesas de discusión para ir sumando desde las experiencias de cada uno las cosas que estuvieron bien y las que están mal hay que corregirlas”, sostuvo siendo fiel a su estilo dialoguista. En ese sentido, agregó que solo así “se construyen políticas de estado que nos den una plataforma y un sendero para construir algo que, si es transversal, tal vez nos dé el país que todos soñamos”.

Más tarde, al referirse a las Olimpiadas Malvinenses, a las que catalogó como históricas, aseguró que esas competencias tienen que ver con continuar en un sendero de ensamble de políticas de estado municipal que buscan la formación de la sociedad que quieren construir a través del deporte y de la cultura entendiendo que ambos son canalizadores de buenas acciones, formadores que siembran valores, que a la vez son articulados con el área de educación para brindar las herramientas de formación a los alumnos que son el futuro inmediato de Malvinas Argentinas. “Esta inversión en infraestructura deportiva que hicimos durante muchos años, que hoy se pueda ensamblar con las olimpiadas y que lo podamos trabajar con el sector privado, con las empresas, poder entrelazarlo con las áreas de educación, deporte y cultura es muy importante”, afirmó.

Y allí marcó diferencias con el gobierno nacional que comanda Javier mIlei, entendiendo que se corresponde con un “trabajo genuino” en el que se aprecia claramente “el rol del estado, la eficiencia y la buena voluntad. Lo que algunos los ven como gasto, nosotros lo vemos como inversión que tiene que ver en la formación, en la gestación de personas de bien y de oportunidades que tal vez si el estado no está presente no lo va a hacer el mercado”. Y a ello agregó que desde el municipio trabajan con el sector privado en generar cosas productivas para la sociedad, y que manejan una mirada que no es destructiva, sino que trabajan en la eficiencia del estado en pos de las políticas públicas, “en contraposición del gobierno nacional que van viendo balances en una planilla de Excel”.

Por otro lado, comentó que las obras en el distrito no se detienen más allá de la situación económica que atraviesa el país y que ello se debe a una “buena gestión en la administración eficiente y tratar de optimizar los recursos, por eso importante tener la planta hormigonera municipal, haber conformado los equipos de las cuadrillas municipales para poder desarrollar pavimentos o veredas por administración, trabajar en conjunto con el Consejo Escolar, con mobiliario urbano, recuperando el espacio público”. Al respecto, Nardini señaló que si bien las obras se hacen se tarda un poco más debido a la decisión del gobierno nacional de cancelar todo tipo de financiamiento de obra pública. “También seguimos adelante con obras que venían con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires que ya venían de la gestión anterior en la cual me tocó ser ministro de infraestructura”, explicó. A su vez, consideró que “es un error” paralizar la obra pública de parte de nación “porque frena el avance en infraestructura urbana y la generación de empleo directo e indirecto y su implicancia en la economía local. Y si bien es cierto que se frenaron los índices inflacionarios también la recesión económica es notoria en la provincia y en el país”.

Finalmente, se refirió a la crisis que atraviesa la política y a lo que viene. Habló de una “crisis de representación” que derivó con la llegada de Javier Milei al poder, ya que la gente buscó “algo diferente a lo tradicional, les hicieron creer que el ajuste lo iba a hacer la casta, les hicieron creer que la casta somos nosotros y la política tradicional, pero el ajuste lo está pagando la gente con menos empleo formal, con más recesión”.

Por eso, dijo que es importante de aquí en adelante, para poder lograr la confianza de la población, evitar esa crisis de representación y “los muchos errores que tuvo nuestro gobierno en la gestión pasada, explicarle bien a la gente, con propuestas claras, con buena voluntad y sin faltar el respeto a nadie”.