Leonardo Nardini “El gobierno debería invertir más en educación

El jefe comunal dijo que es inútil instalar afirmaciones falsas sobre las universidades cuando estas cuentan con más del 85 por ciento de confianza entre la población. «El gobierno nacional tiene la inercia del no hacer”, afirmó.

La Feria del Libro se consolida como un evento clave para promover la lectura y acercar a los jóvenes a la cultura, en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Su impacto en la región y la educación es indiscutible, y se sigue apostando por el valor del libro impreso como puente hacia nuevos mundos.

Por quinto año consecutivo, la Feria del Libro abrió sus puertas en Malvinas Argentinas para reafirmar su compromiso con la lectura y la cultura, al mismo tiempo que fortalece una industria que genera innumerables puestos de trabajo. El intendente Leonardo Nardini estuvo presente en la inauguración y comentó que “la importancia del sector gráfico y editorial trasciende las modas tecnológicas, y el papel impreso continúa siendo un vehículo irremplazable para sumergirse en distintos mundos enriqueciendo la mente”.

Por otro lado, Nardini dijo que “cada año la comunidad educativa participa activamente de la feria, involucrando tanto a estudiantes como a docentes. El programa «Cheque Libro» es una de las iniciativas más exitosas, permitiendo a los jóvenes acceder a bibliografía esencial para su desarrollo académico”. Y agregó que “en un contexto donde las instituciones educativas enfrentan desafíos constantes, la Feria del Libro se convierte en una herramienta para seguir apostando por la educación de calidad”.

Luego de lo que fue la marcha universitaria por el financiamiento de la educación y la potura del gobierno nacional, el intendente explicó: “Las universidades de la región, que juegan un rol crucial en la formación de los hijos de los trabajadores, también enfrentan sus propios retos. A pesar de la distorsión mediática que intenta instalar desconfianza en ellas, las encuestas muestran que más del 85% de la población confía en las instituciones universitarias. Pero el gobierno nacional tiene la inercia del no hacer cuando en verdad debería enfocarse en invertir más en educación en lugar de generar debates estériles sobre su funcionamiento”.

El desafío de atraer a los jóvenes

Uno de los mayores desafíos de la feria ha sido competir con los aparatos electrónicos que capturan la atención de los jóvenes. Sin embargo, desde el municipio han encontrado maneras de vincular a los estudiantes con la lectura a través de actividades que refuerzan la importancia de los libros en su formación. «Tenemos una empatía muy fuerte con los jóvenes, desde las olimpiadas hasta eventos como la feria del libro, el deporte y otras iniciativas juveniles», afirmó Nardini.

Por otro lado, el presidente de la Feria del Libro, Alejandro Vacaro, comentó a Aquí La Noticia que “la feria también ha trabajado intensamente en atraer a los padres, entendiendo que el ejemplo familiar es clave para recuperar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones. Aunque la tecnología es una herramienta útil, el contacto con el libro impreso sigue siendo insustituible para fomentar el pensamiento crítico y la imaginación”.

No obstante, agregó que la feria, que se ha vuelto un evento de referencia en la región, no solo celebra el valor del libro impreso, sino que también se presenta como una alternativa frente a las prácticas tecnológicas que, si bien útiles, no ofrecen el mismo nivel de inmersión ni fomentan el hábito de la lectura de la misma manera.

De esta manera, la Feria del Libro sigue siendo un espacio inclusivo, gratuito y educativo para todos.