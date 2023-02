“Las candidaturas se definen en las PASO, sí”

Lo sostuvo Patricia Bullrich en su recorrida por el distrito y por José C. Paz, junto a Joaquín de la Torre y Verónica Fierro. El sanmiguelino dijo que no hay que tenerle miedo a las PASO, que son necesarias.

La presidente del PRO, Patricia Bullrich recorrió San Miguel y José C. Paz, junto al pre candidato a gobernador, Joaquín De la Torre. La jornada comenzó por la mañana con una presentación de políticas públicas de un Centro de Primera Infancia y sus resultados, y una charla con madres del Barrio que también participan del Programa Proyecto de Vida.

Con ellos estuvieron los diputados nacionales Sebastián García de Luca y Hernán Lombardi; el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; la Secretaría de Desarrollo Social de San Miguel Lucía Raskovsky; el secretario de Infancia Pablo de la Torre; y secretario de Seguridad, Héctor Calvente.

“Esta es la única forma en la que yo sé hacer política, caminando el conurbano y estando con quienes más lo necesitan”, expresó De la Torre y aclaró: “Después están los otros, que creen que acercarse a los bonaerenses es hacerlo hablándoles por redes sociales desde una oficina en Capital”.

Por su parte, Bullrich se refirió a los programas de protección de las familias de San Miguel en todas sus etapas y aventuró con la idea de aplicarlos a nivel nacional. “La sensibilidad de Joaquín y de Jaime de haber percibido que era fundamental empezar a tratar a la familia desde el primer momento, con el camino de la embarazada, los primeros pasos de los chicos, la estimulación, el acompañamiento que necesitan es algo muy importante. Después, a los 18 años, si llegan con las mismas posibilidades en su desarrollo, es fundamental. Es estimulante que todos los chicos del país puedan tener este mismo acompañamiento, hay que hacer que las buenas prácticas que sean para todos los argentinos”, explicó.

La interna, las PASO

Consultada sobre los cruces verbales que se dan en Cambiemos, con los demás pre candidatos, Bullrich aclaró que las internas son la manera en que se expresan los proyectos para el país, pero que eso no es una pelea sino solo una demostración de lo que se quiere hacer. “Nosotros planteamos como equipo políticas sociales, por ejemplo, desarrollando nuestras propuestas en distintos campos, pero eso no es una pelea, es una manera de demostrar cuál es nuestro camino. Y nada ni nadie nos va a poner obstáculos que nos impidan salir adelante. ¿De qué vale hacer una buena estrategia si el equipo no es acompañado?”, afirmó.

En ese sentido, agregó que De la Torre trabaja para ser candidato a gobernador como lo puede hacer Santilli, pero que “eso es una competencia para mostrar ideas y proyectos. Nadie se tiene que sentir perseguido, no es una agresión a nadie”.

Por último, no dudó en afirmar que las PASO serán la gran interna dentro de Cambiemos: “Las candidaturas se definen en las PASO, sí. Es la manera en la que van a participar y decidir millones de argentinos”.

Al respecto, De la Torre recordó que “hace 8 meses todo Cambiemos protestaba porque el Frente de Todos quería eliminar las PASO, pero decíamos que eran necesarias, que no se podían eliminar. No entiendo por qué ahora le tienen miedo a las PASO, si son la mejor forma de que la gente elija cual es el candidato para octubre”.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a José C. Paz, donde estuvieron en el merendero “Sol y Verde sin fronteras”, lugar que surgió como respuesta ante la falta de oferta educativa y social de la zona.

Para finalizar, en la misma localidad, se llevó adelante la inauguración de un local de Juntos por el Cambio de la dirigente Verónica Fierro, referente de la zona, y ex directora de Regularización de asociaciones civiles y entidades deportivas de la Provincia de Buenos Aires.