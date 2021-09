Largas filas y demoras para votar en las PASO

Fue una escena que se repitió en cada escuela del conurbano. Se veían extensas colas de personas para poder sufragar, y muchos amontonados en las calles. ¿Tomarán nota para no repetir los errores en las generales?

Esta era una elección atípica por el motivo conocido de la Pandemia y los protocolos que había que tener para proteger a la población que se acercó a las escuelas a emitir su voto. La demora era algo que podía suceder, y eso fue advertido por las autoridades. Sin embargo, cuando por fin se pudo poner el voto en la urna se entendió que el tiempo perdido era injustificado, ya que una vez dentro de los colegios el movimiento era el de un comicio normal.

Al llegar a los lugares de votación la gente se encontraba con que tenía que hacer la fila en la calle. En algunos casos eran filas normales, pero en la mayoría eran muy largas, la gente se encontraba amontonada e iban llamando de a poco para que no haya muchas personas en el interior de los colegios.

Y otro de los inconvenientes por los cuales se quejó el votante fue la gran demora que hubo para poder votar. Hubo gente que esperó hasta 1 hora y media para entrar. Por suerte no llovió porque si no esas personas iban a tener que estar bajo la lluvia.

Era algo previsible y que se podía haber evitado. Además, sabemos de personas de 70 años que cuando pidieron prioridad las autoridades de mesa no estaban informadas de ello.

Es necesario que para los comicios de noviembre se replanifique la forma en la que se va llevar adelante el proceso eleccionario, porque no puede volver a pasar que haya amontonamientos y que se demoren tanto para poder votar. Y si hay que llevar lapicera y pegamento para prevenirse del virus, también las autoridades de mesa no deberían agarrar con sus manos los DNI pues, solo con mirarlo les tiene que ser suficiente.