La UNLU se prepara para elegir nuevas autoridades

Este miércoles se realizarán los comicios en los centros regionales que tiene la universidad en la provincia. La lista oficialista promete implementar una impronta regional que tenga en cuenta las características socioeconómicas del lugar.

La Universidad Nacional de Luján elige autoridades este miércoles en las sedes de San Miguel, San Fernando, Campaña y Chivilcoy. Aquí La Noticia dialogó con los candidatos a Rector, Walter Panesi, y vicerrector, María Esther Leguizamón sobre la propuesta que tienen en su fórmula.

Panesi es actual coordinador de la Licenciatura en Sistemas de Información, graduado de la misma carrera de la UNLU. Trabaja en el Departamento de Ciencia Básicas y comenzó su carrera docente en el centro regional Chivilcoy; ahora da clases en Luján, también. “Es un proyecto político completo, tenemos participación de todos los centros regionales, nos acompaña Miguel Núñez, como director Decano del Departamento de Ciencias Sociales y Ema Ferrero, la directora Decana del Departamento de Ciencias Básicas que también renueva su cargo. Además, están con nosotros la lista 110 y 111 de estudiantes, la lista 510 y 511 de graduados, dos listas de auxiliares -323 y 350-, la lista más grande de profesores que es la 250 y tenemos representación en los consejos asesores de los cuatros centros regionales”, comentó Panesi.

El candidato a Rector dijo que la propuesta que tienen es regional, es decir trabajar en la inserción fuerte de la UNLU en la región. “Vamos a trabajar con los intendentes, con los sindicatos, con las ONG viendo que podemos ofrecerles”, remarcó.

En ese sentido, afirmó que “la impronta regional de inserción de la UNLU en la región, abarca realidades muy distintas y en cada lugar hay que trabajar distinto. La universidad se dedica a la enseñanza, la investigación y la extensión y vinculación. Esta última es cómo la universidad se vincula con el pueblo. Hay que trabajar con los planes de estudio para que tengan extensión y que estén radicados en cada una de las sedes y los centros regionales; pero para eso tenemos que cambiar las funciones de los directores en los centros regionales, hay que darles más atribuciones para que puedan trabajar y su decisión valga porque hoy en definitiva son delegados del Rector”.

Panesi explicó además que la UNLU si bien siempre fue autónoma, los rectores tuvieron su propia ideología política, por lo que no vio inconvenientes para trabajar en conjunto con los municipios de distintos partidos políticos. “Eso nos permite trabajar con cualquier sector político y les va a gustar tener una carrera nueva, trabajar con pos grados, son ofertas que interesan porque a los intendentes les interesa trabajar en educación”.

A colación de ello, María Esther Leguizamón directora del centro regional de San Miguel, señaló: “La relación que logramos tener con Jaime Méndez (intendente de San Miguel) es muy buena, trabajamos en jornadas de promoción del empleo, por ejemplo. Él nos hizo el frente nuevo, esa preocupación que tiene el municipio se agradece”.

Panesi, agregó luego que a la hora de trabajar con los municipios hay que ver qué es lo que se necesita en cada centro regional. “La municipalidad tiene un hermoso proyecto de trabajar con ciudades inteligentes, asique podemos trabajar para traer alguna carrera de tecnología u otras relacionadas”, indicó.

En tanto, Miguel Núñez, graduado de administración de la UNLU y director Decano del Departamento de Ciencias Sociales, comentó que con la pandemia han atravesado un proceso duro pero que la universidad “estuvo abierta en forma virtual, aunque manteniendo la oferta y esperamos ahora enfrentar el nuevo proceso de la nueva normalidad”. Asimismo, comentó que desde su departamento gestionan la parte académica, apostando a reforzar la calidad de los docentes.

Este miércoles, entonces, es la votación en los centros regionales. San Miguel, que tiene un padrón de 4600 estudiantes activos para votar los cuales aprobaron dos materias el año pasado, lo hará de 10 a 21hs. Lo mismo en San Fernando. Campaña y Chivilcoy lo harán de 15 a 21hs. Y los resultados se conocerán a la media noche.

Cabe destacar que, si bien el padrón de graduados es muy amplio, por distintas circunstancias no votan todos. Y que para los estudiantes, docentes y personas de administración y maestranza no docente es obligatorio el voto. Todos los claustros elijen las autoridades, rector, directores decanos y los cuerpos colegiados, es decir estudiantes eligen estudiantes, graduados a graduados, etc