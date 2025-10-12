La Provincia lanza la campaña “Varones que se cuidan”

Con foco en la prevención y el autocuidado, la iniciativa invita a los varones a acercarse al sistema de salud, realizar controles periódicos y repensar hábitos y vínculos cotidianos.

El Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha la campaña “Varones que se cuidan”, una propuesta destinada a promover el cuidado integral de la salud masculina. El objetivo es prevenir enfermedades, incorporar hábitos saludables, fortalecer los vínculos con la familia y el entorno, y fomentar que los varones tomen decisiones informadas sobre su propio cuerpo.

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres (que históricamente han incorporado prácticas preventivas como los chequeos ginecológicos anuales), la mayoría de los varones no suele realizar controles de rutina. Muchas veces, por cuestiones culturales o por falta de información, acuden al sistema de salud recién ante la aparición de síntomas.

La campaña, anunciada hoy por la cartera que conduce el ministro Nicolás Kreplak busca revertir esa tendencia y concientizar sobre la importancia de los cuidados preventivos. Entre los ejes centrales se destacan:

• Prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

• Atención integral de la salud mental, abordaje de consumos problemáticos, apuestas y uso excesivo de dispositivos digitales.

• Cuidados en la vida cotidiana, como la prevención de caídas, accidentes laborales, domésticos, deportivos, de consumo o de tránsito.

En Argentina, los varones presentan un mayor porcentaje de muertes por lesiones de causas externas en comparación con las mujeres, lo que refuerza la necesidad de promover medidas de seguridad y autocuidado. La iniciativa también pone el foco en relaciones sin violencia y cuidados de la familia y el hogar, incluyendo el acompañamiento durante el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza y la distribución equitativa de las tareas domésticas. Con esta campaña, la Provincia busca instalar una nueva perspectiva sobre el cuidado de la salud de los varones, promoviendo vínculos más saludables y una vida cotidiana más segura y consciente. Para más información podés visitar la página web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/varonesquesecuidan/