La Provincia dictó un taller para promover un abordaje responsable de casos de suicidio y autolesiones

La jornada incluyó la presentación de la Guía para medios de comunicación “Pautas para el Abordaje Responsable del Suicidio y las Autolesiones”

El Ministerio de Comunicación Pública encabezó en General Paz un taller sobre abordaje responsable del suicidio en medios bonaerenses. La jornada incluyó la presentación de la Guía para medios de comunicación “Pautas para el Abordaje Responsable del Suicidio y las Autolesiones” y el dictado de un taller práctico destinado a comunicadoras/es, autoridades y referentes comunitarios.

Organizada por la Subcomisión Interministerial para el Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio en Jóvenes y Adolescentes de la Provincia, se trató de una jornada de formación y trabajo intersectorial en el distrito de General Paz, orientada al abordaje de la problemática del suicidio en los medios de comunicación. Dicha actividad fue coordinada por el Ministerio de Comunicación Pública en el marco de las políticas de fortalecimiento de la comunicación responsable en el territorio bonaerense.

La actividad comenzó con una reunión de la Mesa Intersectorial Local, donde referentes de distintas áreas municipales y provinciales compartieron diagnósticos y herramientas situadas para pensar estrategias de intervención en el territorio. Posteriormente, se desarrolló el taller “Abordaje de la problemática del suicidio en medios de comunicación bonaerenses”, destinado a autoridades, trabajadoras y trabajadores de medios, y personas interesadas en promover una comunicación responsable.

En el distrito de General Paz, la Guía fue presentada, por primera vez, en una jornada de formación mediante un Taller en el que participaron autoridades y trabajadoras y trabajadores del municipio, del Hospital Campomar, del Programa Envión, CPA, del Juzgado de Paz y el Juzgado de Faltas, de la Dirección General de Cultura y Educación, representantes de medios de comunicación y vecinas/os de la localidad.

La guía se convierte en una herramienta fundamental para construir abordajes responsables, comunitarios y con perspectiva de cuidado. Con estas acciones, el Ministerio de Comunicación Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental, promoviendo una comunicación que cuida, desarma estigmas y contribuye a la prevención.

La Guía está disponible para descargar en www.gba.gob.ar/politicas-de-comunicacion