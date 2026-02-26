La Policía atacó a trabajadores de prensa y a un camarógrafo de A24 en el Congreso

Los oficiales se llevaron al trabajador con su cara ensangrentada. El hombre se encontraba en el lugar que estaba habilitado para la prensa, en la previa del debate en el Senado por la Ley de Glaciares. Además, le tiraron gas pimienta a trabajadores de Crónica.

En la antesala del debate en el Congreso por la Ley de Glaciares, la Policía Federal detuvo y atacó a un camarógrafo de A24. El hombre, según relataron, se encontraba en el sector permitido para la prensa y estaba mostrando las detenciones de los activistas de Greenpeace. Tras horas de tensión, la Justicia ordenó su liberación.

La sesión estaba prevista para las 11, pero los incidentes comenzaron desde temprano. Después de que los oficiales detuvieran a activistas que habían saltado las rejas del Congreso, también atacaron a la prensa.

Según relató la cronista del canal, los agentes pidieron que se movieran de donde estaban, a pesar de estar posicionados en el sector indicado para la prensa. Facundo Tedeschini, después de los golpes y los empujones, terminó herido: las cámaras lo tomaron con su cámara ensangrentada.

Los cronistas que estaban en las inmediaciones del Congreso también sufrieron el rocío de gas pimienta. A La periodista que trabajaba junto al camarógrafo herido se la escuchaba toser, mientras pedía que pararan porque estaban trabajando.

«Me van a ver el brazo y la pierna, pero no sé. Estoy en calidad de detenido, pero no sé», contó Facundo en diálogo con C5N, mientras ingresaba al hospital Ramos Mejía.

Gastón, mejor conocido como el Chifla, es el camarógrafo de C5N que estuvo en el momento de la agresión. «Nos acomodaron. Facundo estaba más o menos por ese lugar. Lo agarraron a él muy violentamente, tiraron dos motos, cayeron las motos y él atrás. Le agarré la cámara, me quedé con la cámara en la mano. Le empezaron a pegar en el brazo para que se soltara del hidrante».

«Nada podía justificar ese nivel de agresión. Reprimieron por reprimir, nadie cortaba calles, escribiendo paredes ni tirando piedras. Solo tomando imágenes de lo que había pasado con los activistas de Greenpeace«, narró el camarógrafo.

El Chifla también brindó más detalles sobre la represión y contó: «Al hermano de un compañero nuestro, que trabaja en Crónica, estaba con los ojos que se le salen de la cara del gas pimienta que le arrojaron». En la misma línea, comentó que el SAME atendió a Tedeschini gracias al aviso de C5N, «la ambulancia se enteró gracias a nosotros, porque ellos no se lo mandaron».

Según contó Adrián Salonia desde las inmediaciones del Congreso, se confirmó que son los 12 activistas de Greenpeace detenidos, 9 de ellos mujeres. Una parte está en la Alcaidía con sede en la calle Cavia, mientras que tres de los restantes están en la Dependencia de Madariaga. No se conoce la imputación que se les va a realizar.

Así fue el momento en el que atacaron al camarógrafo de A24

Agustina, la periodista que cubría desde el lugar, al mismo tiempo, narró en tiempo real lo que estaba ocurriendo: «No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo».

Enseguida se la escucha a ella pedir: «Pará, estamos trabajando», a la vez que contaba que se lo querían llevar detenido. «Está lastimado… es prensa, le están pegando. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta».