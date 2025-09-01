La Plaza Central de Tortuguitas renace como epicentro cultural y punto de reunión

En una tarde llena de color, el intendente Leo Nardini recorrió la plaza principal de la ciudad, emplazada en las inmediaciones de la estación de tren. Cientos de vecinos se acercaron a disfrutar del espacio recuperado y totalmente renovado con recursos municipales.

Ciudad de Tortuguitas, 29 de agosto de 2025 – La ciudad de Tortuguitas vivió una jornada de fiesta en la nueva plaza principal, ubicada en el espacio lindero a la estación del Ferrocarril Belgrano Norte, que fue recuperado y totalmente renovado. En una tarde soleada, decenas de familias se acercaron a compartir juegos, música y espectáculos, en un espacio que ya se consolida como punto de encuentro y símbolo de identidad local. Estuvieron acompañando a la comunidad: el intendente Leo Nardini; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.

El proyecto de 4.475 metros cuadrados de intervención, fue ejecutado íntegramente por administración municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana y la Secretaría General. Con propuestas para todas las edades, cuenta con sectores de descanso, juegos inclusivos, ajedrez gigante, calistenia y equipamiento de estilo colonial que respeta la identidad local, el sentido de pertenencia y el arraigo barrial, reflejado simbólicamente en la tortuga gigante ubicada en el centro del sector de juegos. Además, cuenta con wifi gratuito gracias al trabajo conjunto con la Cooperativa Telefónica de Tortuguitas. “Da gusto ver que el esfuerzo tiene premio”, destacó Nardini.

Durante la jornada, se presentaron espectáculos en el anfiteatro y el cierre estuvo a cargo de Los Macarlo, una compañía de circo, humor y danza que hizo reír y emocionar a toda la familia. Entre los presentes se destacó la participación de la actriz Luisa Albiloni, vecina de la zona.

El intendente compartió el entusiasmo por este nuevo espacio: “Ver cómo la familia de Tortuguitas, la familia malvinense, puede disfrutar del espacio público recuperado para ellos, para que puedan compartir en comunidad, para fomentar la cultura, la actividad física, eso es inversión, no gastar o malgastar, sino recuperar con planificación y esfuerzo para que la gente lo disfrute de la mejor manera”.

La plaza Central de Tortuguitas es un paso más en el desarrollo urbano de una ciudad que crece con identidad y poniendo a la gente en el centro. “Ver cómo se progresa, además de la entrada nueva que hace poquito inauguramos el último tramo, la conexión entre los tres distritos: Escobar, Pilar y Malvinas y que afecta directamente a nuestros vecinos nos permite soñar, pensar y planificar el lugar que todos queremos, que Malvinas Argentinas sea el lugar de la familia en este año tan especial en el que cumplimos 30 años como municipio y que nos da una perspectiva de futuro enorme”, concluyó Nardini.