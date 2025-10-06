La Libertad Avanza pedirá la reimpresión de las boletas y aguarda la definición de la Justicia

Con la reciente baja de José Luis Espert, La Libertad Avanza trabaja para oficializar al flamante candidato de la alianza, el diputado del PRO Diego Santilli y aspira a tener su rostro en la Boleta Única de Papel (BUP), que hasta el momento lleva el de “El Profe”, rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Pese a que los tiempos del calendario electoral apremian, los apoderados legales Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba elaboraron un escrito que presentarán durante el transcurso de la jornada de hoy para instrumentar el cambio de candidato.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes del espacio, la nota formal incluirá la solicitud de la impresión de las Boleta Única de Papel (BUP) conforme al nuevo candidato que será oficializado por estas horas.

En los equipos legales aseguran que los costos extras por las nuevas impresiones, que se calculan en más de 10 mil millones de pesos, deberán ser abordados por el Ministerio del Interior, aunque hay voces internas que plantean que el partido es el que debería hacerse cargo.

Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juzgado electoral a cargo del juez de competencia Alejo Ramos Padilla. Lo cierto es que el Código Nacional Electoral no parece favorecer a la administración libertaria dado que en su artículo 63, establece que los plazos para presentar impugnaciones deben ser con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Al respecto, un funcionario violeta se expidió sobre el tema y reclamó a la justicia que acompañe la solicitud. “Si no habilitan van a vulnerar los derechos electorales de transparencia de los ciudadanos”, sintetizó a la agencia Noticias Argentinas, y calculó: “Si bien los plazos están establecidos, si la Justicia llega se debe hacer. Tardan 8 días en reimprimir”.

Un integrante del equipo de legales negó ante esta agencia que hasta el momento se hayan impreso más de 50% de las papeletas como señala la oposición, y reveló que aspiran a solicitar la totalidad de las nuevas boletas correspondientes a provincia de Buenos Aires.

De esta forma, y pese a los señalamientos de la oposición, La Libertad Avanza intenta desprenderse de la cara de “El Profe” Espert que figura en las boletas y materiales de campaña rumbo a los comicios de octubre.

Esta mañana, el propio Santilli se mostró a favor de la modificación que incluya su foto en las boletas, aunque aseguró que la solicitud la encarnarán los apoderados legales. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia, y agregó: “Estaría bueno. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien”.

En la misma línea se manifestó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al sostener que el juez evaluará si se puede cumplir con los plazos para la reimpresión de la boleta diferente y anticipó que si los costos los debe asumir el partido, recurrirá a “apoyos, donaciones y aportes”.