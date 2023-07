La interna caliente se mudó a Juntos

Unión por la Patria ya no discute porque tiene candidato único. En la oposición, Larreta, Bullrich y Jorge Macri se tiran con munición gruesa. ¿Habrá unidad después de las PASO?

El cierre de listas definió de una vez por todas quiénes van a ser los pre candidatos en las elecciones que se realizarán en agosto próximo, donde la ciudadanía elegirá a aquellos dirigentes que estarán presente en las generales de octubre.

Desde entonces, lo que era la interna ajetreada del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) donde hasta casi el final del límite establecido se supo que Sergio Massa iba a ir de candidato a presidente, resultando relegados Daniel Scioli y Wado de Pedro, se cruzó de vereda y, lo que era una interna medianamente tibia se convirtió en un hervidero de declaraciones cruzadas entre Halcones y Palomas dignas de un conventillo.

Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno porteño y pre candidato a presidente, que ya venía teniendo diferencias con su competidora Patricia Bullrich, atacó a la ex ministra de Seguridad pegándole al propio líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri: “Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo”, dijo en una entrevista radial en el marco de la campaña electoral.

Por supuesto, la respuesta de Bullrich no se hizo esperar: “Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto”.

Y para que quede claro su punto respecto de la persona con la que compartió un comunicado conjunto cuando se produjeron los desmanes en Jujuy, sostuvo: “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”.

Quien no quiso quedar fuera de este nuevo round político fue Jorge Macri, que se postula como pre candidato a Jefe de Gobierno y que compite con Martín Lousteau (de parte de Gerardo Morales), tomando distancia de Larreta en las declaraciones y tratando de poner paños fríos a la situación. “Todos tenemos que ser muy respetuosos de lo que fue nuestro primer paso por la Presidencia. Si hoy estamos acá todos nosotros es gracias al liderazgo de Mauricio (Macri), que fue el primero que gobernó esta ciudad, nos abrió la puerta a la participación y a una transformación que después continuó Horacio (Rodríguez Larreta) y yo pretendo continuar y superar”.

En ese marcó pidió “bajar un poco el tono” porque la competencia es hasta el 13 de agosto, pero después tendrán que estar todos juntos para las generales.

En tanto, por el lado del oficialismo, las aguas parecen verse calmadas de momento. Ha bajado el cruce dentro del espacio hacia el afuera, sin embargo, eso no quita que la postulación de Sergio Massa no haya generado oposición hacia el interior de Unión por la Patria. Aparece como el candidato de consenso, aunque no logre eso en la práctica, debido que tiene resistencia de La Cámpora (que se vio obligada a bajar a Wado de Pedro, quien era su elegido), la bronca de Daniel Scioli que tenía intenciones presidencialistas pero que fue relegado, el desacuerdo de otra parte del peronismo, a la mala imagen en las encuestas y al temor a que “pegue el salto” en un espasmo de panquequismo borocotizado donde los deje en “pampa y las vías”.

Más allá de eso, una cierta paz está reinando en Unión por la Patria, mientras que en Juntos se sacan los ojos en pos de fogonear una campaña que ya viene bastante caldeada.