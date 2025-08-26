La IA se suma a las cámaras de monitoreo y abren una posta en Santa Brígida

El municipio avanza en políticas de prevención con la instalación de una posta estratégica y la implementación de un sistema de inteligencia artificial que optimiza el uso de cámaras de seguridad.

La Municipalidad de San Miguel continúa reforzando su sistema de seguridad mediante acciones concretas que combinan presencia territorial y tecnología avanzada.

Por un lado, se inauguró una nueva posta policial en el barrio Santa Brígida, ubicada en Marchena y Pedro de Mendoza, en el límite con Moreno y José C. Paz. Este punto estratégico permitirá realizar controles preventivos y reforzar la vigilancia en una zona clave del distrito.

La posta cuenta con un box de monitoreo de cámaras de seguridad y una dársena para patrullas, lo que facilita el acceso y salida de los móviles policiales. Durante la puesta en marcha, el intendente Jaime Méndez y el secretario de Seguridad Héctor Calvente supervisaron las tareas realizadas en el lugar, enmarcadas en las políticas municipales de prevención.

Cabe destacar que, a esta acción se suma la incorporación de inteligencia artificial al sistema de seguridad municipal, presentada en la Usina Tecnológica de San Miguel por el intendente Méndez y el secretario Calvente.

El nuevo software transformará la red de cámaras en un sistema de prevención inteligente, capaz de detectar situaciones sospechosas en tiempo real. Esta innovación estará orientada principalmente a la prevención de robos, actos de vandalismo, asistencia al vecino y protección de espacios públicos.

“Este salto tecnológico marcará un antes y un después en la prevención del delito y en la forma de cuidar a los vecinos del distrito”, destacaron desde el municipio.

Con estas medidas, San Miguel da un nuevo paso hacia una seguridad más eficiente y moderna, integrando infraestructura física y herramientas tecnológicas para proteger a sus vecinos.