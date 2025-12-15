La CGT rechazó la reforma laboral y promete una movilización “contundente” a Plaza de Mayo

El Consejo Directivo de la CGT rechazó este jueves la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 15.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores.

Así lo expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó que la central «se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura de la CGT a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”. “La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los princiíos protectores del trabajo”.

La movilización del jueves próximo, en tanto, será “contundente”, según anticiparon.

Lo que definió la “mesa chica”

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.

Como había anticipado la Agencia Noticias Argentinas, la CGT optará por acciones más “institucionales”, como las negociaciones en el Congreso y las presentaciones judiciales, que por medidas de acción directa.

El Gobierno giró este jueves al Congreso el proyecto de reforma laboral y que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, era tratarlo en comisiones este mismo jueves, pero el trámite debió demorarse hasta el martes, por lo cual recién podrá abordarse en el recinto cerca de fin de año.