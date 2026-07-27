La aclaración del Gobierno sobre los stikers de las Islas Malvinas en colectivos y trenes

La polémica comenzó cuando choferes y representantes sindicales denunciaron que algunas empresas estaban retirando las leyendas.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó la cotinuidad obligatoria de exhibir la leyenda «Las Islas Malvinas son argentinas» en los colectivos y trenes de jurisdicción nacional. El organismo difundió el comunicado luego de que surgieran denuncias y versiones sobre un supuesto retiro de los adhesivos en algunas unidades del transporte público.

Según recordó la CNRT, la Resolución N.º 31/2022 no fue modificada y mantiene la exigencia de que todas las empresas prestatarias de servicios ferroviarios y de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional coloquen la inscripción en un espacio visible y destacado de cada unidad. El organismo sostuvo que «en ningún momento se modificó ni se puso en duda la vigencia de esta obligación».

¿Qué pasó con los tickers de las Islas Malvinas en colectivos y trenes?

La polémica comenzó cuando choferes y representantes sindicales denunciaron que algunas empresas estaban retirando los stickers con la leyenda «Las Islas Malvinas son argentinas» de colectivos y trenes. Las imágenes difundidas en redes sociales alimentaron versiones sobre una presunta decisión oficial para eliminar la inscripción.

Frente a esa situación, la CNRT ratificó que la normativa continúa plenamente vigente y recordó que las empresas alcanzadas por la resolución deben garantizar que los adhesivos permanezcan visibles en sus unidades. Además, explicó que la presencia de la leyenda forma parte de una política pública destinada a reafirmar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas en el transporte público.

En paralelo, distintas empresas de transporte negaron haber recibido una instrucción para retirar los stickers. En el caso de DOTA, la compañía explicó que en algunas unidades los adhesivos fueron retirados únicamente para ser reemplazados por otros nuevos debido al desgaste provocado por el paso del tiempo.

“No sacamos el logo de Malvinas de los colectivos, es un recambio”, afirmó el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, en diálogo con El Destape Radio, quien agregó: “Se está recambiando por algo más lindo”.

La obligación de exhibir la leyenda surge de la Ley 27.023, reglamentada por la Resolución N.º 31/2022 de la CNRT. La norma alcanza a los servicios ferroviarios y de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional y establece que la inscripción debe encontrarse en un lugar destacado de las unidades.

Con este comunicado, el organismo buscó despejar las dudas generadas en los últimos días y confirmó que no existe ninguna modificación en la normativa vigente. En consecuencia, los colectivos y trenes nacionales deberán seguir exhibiendo la leyenda «Las Islas Malvinas son argentinas», mientras que las empresas continúan obligadas a mantenerla visible en cada unidad.