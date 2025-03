Kicillof formalizó la transferencia de $37.549 millones para los 135 partidos bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad. Los municipios que superen los 70 mil habitantes recibirán más recursos que los que tengan menos vecinos.



A través del Decreto N° 371/2025 Axel Kicillof resolvió que para los distritos con más de 70 mil habitantes se dispondrá en total $70.000.000.000 «destinado exclusivamente a inversión en seguridad, con el objeto de fortalecer las políticas provinciales de orden público». El mismo estará dirigido a 44 comunas.



Municipios de más de 70.000 habitantes Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Escobar, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredon, General Rodríguez, General San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas De Zamora, Lujan, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolas, San Vicente, Tandil, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zarate

Asimismo, para los municipios con menos de 70 mil habitantes habrá $1.500.000.000 «destinado exclusivamente a inversión en seguridad, con el objeto de fortalecer las políticas provinciales de orden público en aquellos municipios que no han adherido al régimen de la Ley N° 13.482». Los mismos serán 14 distritos.





Municipios de hasta 70.000 habitantesBolívarCarlos CasaresPellegriniCoronel DorregoDoloresEnsenadaLincolnRivadaviaSaavedraSaladilloSalliquelóTrenque LauquenTres LomasVeinticinco de Mayo

La asignación de los recursos se realizará conforme a un esquema objetivo que considera la población y prevé un piso mínimo para aquellos municipios que, según lo determine la Autoridad de Aplicación, requieran un fortalecimiento específico de su estructura operativa de seguridad, atendiendo a las particularidades de cada jurisdicción y las condiciones que inciden en la demanda de recursos. Al menos el 80% de los recursos deberá destinarse a gastos de capital.





Los fondos serán transferidos de acuerdo al siguiente esquema:a) Un 40% en concepto de anticipo al 1° de abril de 2025;b) Un 30% antes del 30 de junio de 2025 yc) El 30% restante al 31 de octubre de 2025.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindó Kicillof el 5 de marzo, el Gobernador había anunciado que «para reforzar la seguridad en todo el territorio bonaerense, sumaremos desde el Gobierno Provincial, 800 nuevos patrulleros para la Policía».



«Vamos a crear también un Fondo Municipal de 70.000 millones de pesos para que los municipios de más de 70.000 habitantes destinen a la seguridad, incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales, completando así 1.200 nuevos patrulleros durante este año», añadió.



En tanto, sostuvo que «para los municipios de menos de 70.000 habitantes, se les asignará nuevos móviles de los que adquiere la Provincia, pero además, se triplica el presupuesto del programa de Policías Comunales que administra cada uno de los partidos».



«Mientras Milei nos quita, o mejor dicho nos roba el equivalente a 10.000 patrulleros, nosotros no le vamos a quitar la protección a los bonaerenses. La seguridad de nuestra provincia no va a depender de un capricho de un presidente que deserta», concluyó.