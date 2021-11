Kicillof: “De estos seis años de crisis, vamos a salir adelante junto a los trabajadores”

El Gobernador participó de un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica en apoyo a las y los candidatos del Frente de Todos.

“El próximo domingo lo que se decide es con qué políticas vamos a recuperar lo perdido durante la pandemia y los cuatro años anteriores”, destacó esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al participar de un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que se llevó a cabo en el Camping de la Seccional Vicente López, ubicado en la localidad de Manuel Alberti, Pilar.

Estuvieron presentes la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el intendente local, Federico Achával; el secretario general de la UOM, Antonio Caló; el secretario administrativo del gremio y candidato a diputado provincial, Naldo Brunelli: y el secretario general de la Seccional Vicente López, Emiliano Gallo.

“Más allá de lo que se diga en los medios y en las redes, la única verdad es la realidad: en 2003 había 60 mil obreros metalúrgicos afiliados a la UOM y, después de 12 años de peronismo, aumentaron a 250 mil”, explicó Kicillof y agregó: “Después vino una inmensa estafa electoral, que tras prometer más trabajo y mejores ingresos, dio lugar a un Gobierno que se dedicó a arrebatar derechos y salarios”. “En cuatro años se perdieron 50 mil afiliados en este gremio, eso es algo que nunca más puede pasar en nuestro país”, remarcó.

El Gobernador señaló que “la pandemia no nos va a hacer olvidar y perder la memoria”. “Nuestra oposición ya gobernó y sabemos lo que hace cuando tiene poder: viene por los derechos de las y los trabajadores”, subrayó.

“De esta crisis de seis años vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre: con las y los trabajadores, los sindicatos y de la mano de los que más sufrieron”, sostuvo Kicillof y concluyó: “El voto tiene que ser para que la recuperación esté guiada por las políticas de justicia social, independencia económica y soberanía política”.

En tanto, Caló hizo hincapié en que “para revertir esta situación, lo que debemos hacer es seguir trabajando, redoblar los esfuerzos y militar para ganar la elección del próximo domingo”. “No nos podemos equivocar porque implicaría nuevamente la pérdida de derechos; necesitamos de la voluntad política que llevó a la UOM a crecer en base a un proyecto que puso en marcha la industria nacional”, enfatizó.

“Debemos entender que la oposición viene por los derechos de las y los trabajadores, los derechos más básicos. No vienen solo a eliminarlos, sino que además vienen a convencernos de que se puede vivir mejor sin aguinaldo o sin vacaciones”, subrayó Malec y agregó: “Vienen a querer convencernos de que para estar mejor hay que estar peor, y eso no puede pasar”.

El intendente Achával remarcó que “tenemos el enorme desafío de poner a la Argentina de pie, y eso significa fundamentalmente crear trabajo, que es el gran ordenador de nuestra sociedad”. “Durante la pandemia, el pueblo argentino ha demostrado una vez más su solidaridad y lo que somos capaces de hacer si estamos unidos: eso es lo que nos permite hoy pensar el futuro con esperanza”, señaló y añadió: “Es muy importante que en las bancas haya compañeros y compañeras que no duden a la hora de defender los intereses de las y los trabajadores”.

“Siempre hemos tenido que resolver las herencias que nos han dejado: en este caso la de la deuda, el empobrecimiento y la miseria, sobre lo que se sumó la pandemia del coronavirus”, explicó Brunelli y añadió: “Somos conscientes de que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir sus errores”.

Asimismo, Gallo afirmó: “Más allá de las adversidades y de todo lo que tuvimos que atravesar en estos últimos tiempos, quiero pedirles que no pierdan la esperanza, que es el motor que nos permite seguir día tras día trabajando y militando”.

Del encuentro participaron miembros del secretariado nacional del gremio y unos 650 delegados de las seccionales Quilmes, Avellaneda, La Matanza, San Miguel, San Martín, Morón, Vicente López, Luján, Campana, San Nicolás, La Plata y Tres de Febrero y Pilar.