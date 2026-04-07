Kast respalda soberanía de Argentina sobre Malvinas y llama a retomar negociaciones con Reino Unido

En su visita a Argentina, el presidente José Antonio Kast planteó el respaldo del Gobierno de Chile a los derechos de soberanía de la República trasandina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, el mandatario reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones en este contexto.

Aquello a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una “solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

Presidente Kast respalda soberanía de Argentina sobre Malvinas

Por su parte, el presidente Javier Milei agradeció al jefe de Estado en nombre del Gobierno argentino por el “tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

En este marco, los presidentes instruyeron a los cancilleres mantener una reunión de trabajo ampliada, en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas.

Así como también en la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera, y la generación de oportunidades para el sector privado, fomentando la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías.

Esto último en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.

Cancilleres sostuvieron reunión

En materia de seguridad pública, los cancilleres conversaron sobre la relevancia de profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio oportuno de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades que contribuyan a la protección de sus ciudadanos, con énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos.

En este sentido, el canciller Francisco Pérez Mackenna agradeció los esfuerzos desplegados y el apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición de Galvarino Apablaza.

Además, ambos cancilleres reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.

Los secretarios de Estado recalcaron como un tema prioritario la necesidad de mejorar la conectividad física y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera.

La mejora de los pasos fronterizos, añaden en un comunicado, además de potenciar la conectividad y el comercio internacional, “permitirá reducir los costos logísticos y posicionar a ambos países como plataformas de articulación en América del Sur y los mercados globales”.

En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios.