Juntos y el FdT se llevaron la mayoría de las bancas

El oficialismo mejoró un poco la performance lograda en las PASO. Aseguran que fue clave el arribo de los intendentes al Gabinete de Kicillof y las medidas tomadas por el gobierno. En el senado el peronismo perdió la mayoría, algo que no había sucedido nunca desde que volvió la democracia. Lo que todos esperaban sucedió.

El Frente de Todos si bien consiguió realizar una elección un poco mejor que la de las primarias, no fue suficiente para alzarse con el triunfo, el cual correspondió a Juntos con Diego Santilli a la cabeza. Victoria Tolosa Paz, secundada por el “plan platita” de Gollán, quedó en segundo lugar, pero aquí no se trata de ganadores ni perdedores sino de cuantas bancas se lleva cada espacio político y cómo queda la mayoría en el Congreso Nacional.

Con el cien por ciento de las mesas escrutadas, en la provincia de Buenos Aires, Juntos obtuvo 15 diputados, al igual que el frente de Todos, sobre un total de 35 en disputa.Los restantes competidores mostraron también un crecimiento de las terceras fuerzas. En tercer lugar, quedó José Luis Espert, de Avanza Libertad, que sacó un 7,5%, lo que le permitiría obtener tres bancas en Diputados. En cuarto lugar, quedó el Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño a la cabeza, que sacó 6,82% y conquista dos escaños.





Por su lado, Florencio Randazzo, del Frente Vamos con Vos, consiguió el 4,37% de los votos y Cynthia Hotton, de + Valores, 2,94%. En ninguno de los dos casos obtuvieron bancas.La región representadaHubo dos referentes del ex partido de General Sarmiento que tuvieron participación como candidatos en esta elección. Uno de ellos es Luís Vivona, El senador provincial mayense se presentó para renovar su banca encabezando la lista del Frente de Todos en la provincia. El otro fue Joaquín de la Torre.

El ex intendente de San Miguel -aliado de Facundo Manes- se sumó a la lista de Christian Gribaudio como lo determina el sistema electoral tras las PASO y no tuvo problemas para ser elegido. Ambos, Vivona y de la Torre, serán legisladores provinciales, uno en su segundo mandato y otro en su primer mandato, desde el 10 de diciembre próximo.Quien también iba como candidato, pero en la lista de diputados nacionales por parte de Manes, era Jesús Cariglino, el ex intendente de Malvinas Argentinas. Él estaba en el puesto 21 por lo que los votos no fueron suficientes para que ingrese al Congreso.Gustavo Soos (Merlo)Por su parte, Gustavo Soos, referente peronista y hombre del rinón del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también fue reelecto como senador provincial por la lista del Frente de Todos que encabezó Vivona.Sin mayoría en el senadoEl resultado de las elecciones legislativas hizo que el bloque oficialista que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner dejará de tener el quórum propio tras la derrota que sufrió el Frente de Todos en seis de las ocho provincias que eligieron senadores.

La nueva conformación del Senado a partir del 10 de diciembre dejaría a la bancada del Frente de Todos con 35 senadores, dos menos de los que se necesitan para tener mayoría y seis menos que los que tuvo hasta el momento, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio pasaría de 26 a 31 y por primera vez desde el regreso de la democracia, el peronismo no será la fuerza mayoritaria de la Cámara alta.

Los comicios legislativos renovaron 24 bancas del Senado, un tercio del total de 72, al elegir en ocho provincias tres legisladores cada una: dos por la mayoría y uno por la primera minoría. Al igual que ocurrió en las primarias, la coalición opositora se impuso en las provincias de Chubut, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe, mientras que el oficialismo solo ganó en Catamarca y, por un margen muy ajustado, en Tucumán.