Juntos va a internas para competir contra Ishii

Verónica Fierro y Ezequiel Pazos serán pre candidatos. Ella por el sector de Bullrich y el por el de

Larreta. Mientras, el jefe comunal, sin oposición, los espera ya en las generales de octubre.

Se viene un nuevo capítulo en la vida democrática de José C. Paz, un territorio que conoció a tres

intendentes en su historia, desde que nació en 1995. Rubén Glaría y Carlos Urquiaga (un periodo cada

uno) y Mario Ishii (el resto de las gestiones) Ahora, el actual jefe comunal busca un nuevo periodo al frente de la comuna. Recordemos que hasta el viernes no estaba confirmada su participación en los comicios, debido a que venía manifestando que no se encontraba en buenas condiciones de salud, luego de lo que fue haber sorteado el Covid. Sin embargo, tras madurar la decisión, calmó a la militancia y a los funcionarios la semana pasada cuando, en pleno

operativo clamor, dijo que iba a postularse.

Así, una vez más Ishii sale a la cancha con la siguiente lista: Roni Caggiano, Lorena Espina, Pablo

Mansilla, Lidia Parisi, Andrés Pino, Bárbara Riquelme, Lucas Menge, Maru Roldán, Facundo Pérez,

Mónica Ramos, Jonathan Urquiaga e Hilda Amaya. Consejeros Escolares: Adrián Martínez, Norma Campos y David Martínez.

Juntos va separado

El partido que comanda Mauricio Macri va con las dos líneas que se desprenden del armado nacional y

provincial. Por un lado, con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli va como pre candidato a

intendente, Ezequiel Pazos, quien ya tiene una trayectoria en el armado territorial en el distrito y cumple

funciones en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con Pazos, van como pre candidatos a concejales titulares: Alexis Livora, Silvana Quinteros, José

Rosales, Rosana Loreiro, Hernán Verdúm, Ruth Montenegro, Manuel Maciel, Vanesa Mango, Daniel

Aguinaga, Silvia González, Roberto Ricava y Analía Aguayo.

Como consejeros escolares se anotaron a: Cristian Sotelo, Barbara Herrera y Juan Cabrera.

La otra lista, la que está con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, lleva a Verónica Fierro como pre

candidata a intendente, cercana al legislador bonaerense Joaquín de la Torre. “Hoy firme mi pre

candidatura a intendente de José C Paz. Con la convicción que tengo desde el primer día que las cosas

pueden ser diferentes, que no hay que resignarse y que podemos vivir mejor. Mi compromiso es con cada

vecino y voy trabajar incansablemente para ellos”, dijo en su cuenta de twitter.