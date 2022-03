Juanjo Castro fue muy duro con la oposición

El presidente del PJ local, Juanjo Castro, cargó contra el funcionario provincial La Porta por los rumores que trascienden desde su espacio político, a días de los comicios por el escudo y pensando ya en las ejecutivas de 2023. Se viene la elección interna en el Partido Justicialista de San Miguel y el fuego cruzado es moneda corriente a medida que se acerca el día clave. Las dos listas que se presentan luchan por algo más que el sello del PJ; esta elección es un trampolín para candidatearse a intendente en 2023, aunque el concejal Juanjo Castro ya se auto postuló hace tiempo, sobre todo después de las Generales que hizo el año pasado donde retuvo las cinco bancas en un contexto adverso para el Frente de Todos.

Desde el frente opositor a Castro –quien actualmente es presidente del PJ- un sector lo acusa de tener vínculos con el oficialismo encabezado por Joaquín de la Torre. A lo que el edil respondió: «El sector del laportismo hace la acusación; habría que preguntarle a Franco La Porta -si yo le respondo a De La Torre como dicen – porqué puso dos concejales y un concejero escolar en mi lista y no la puso en ninguna de las otras listas que había en 2021. Y porqué los que siguen a La Porta apoyaron la lista que yo encabece; habría que preguntarle a Franco porqué apoyó mi lista».

No obstante, fue más directo a la hora de calificar al funcionario que se desempeña como vice ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia: «A veces es muy miserable como Franco intenta buscar un voto, pero lo que diga él me tiene sin cuidado. Yo trabajo con un grupo de hombres y mujeres que queremos gobernar San Miguel. Lo que dice él no me importa».Cabe destacar que las elecciones internas van a desarrollarse en siete escuelas, una por cada circuito, y que solamente van a haber 16 mesas, es decir no más de dos o tres mesas por escuelas, lo que va a facilitar la fiscalización del escrutiño. El comicio comienza a las 8am y concluye a las 18pm, por lo que se espera que una hora más tarde se conozca al triunfador.»Vamos a tener el resultado de si en el peronismo avanzamos hacia una renovación o si volvemos al pasado», apuntó Castro.

El 2023 a la vista Luego se refirió a la intención de la oposición de disputarle a Castro la candidatura a intendente de San Miguel el año próximo, a lo que fue contundente diciéndole a «ese espacio que no se haga muchas ilusiones porque yo hice una elección en la que no tuve corte de boleta, retuve las cinco bancas y con un porcentaje del 34 por ciento recuperé el voto de Ciudad Santa María que lo habíamos perdido con una boleta de 55 puntos que encabezaba La Porta y que la gente le cortó la boleta claramente. Lo cual eso nos deja en una situación de optimismo para pelear la intendencia, todos saben que estoy trabajando para ello y en 2023 voy a volver a ganar las PASO porque está clara la empatía que tengo con la gente, la vocación de servicio que tengo con la política». En ese tono, también criticó a los que aparecen cuando hay elecciones: «No vendo humo ni armo candidatos».

Finalmente, dijo sentirse confiado porque durante todo el año se reúne con los afiliados y con los vecinos, haciendo obras y llevando servicios. «Voy a ser intendente de San Miguel si los vecinos me acompañan», concluyó.