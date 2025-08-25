Juan Manuel Ligo candidato a primer concejal en José C. Paz.

El referente social y deportivo será el primer candidato a concejal en José C. Paz por Fuerza Patria, la lista que acompaña a Mario Ishii y que se perfila como la más fuerte de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

En el marco de la campaña política que definirá concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales el próximo 7 de septiembre, la lista Fuerza Patria, alineada con el intendente Mario Ishii, lleva a Juan Manuel Ligo como su candidato a primer concejal en José C. Paz.

Ligo es conocido por su presencia activa en los barrios paceños y por su trabajo social al frente del Club Social y Deportivo José C. Paz, que cuenta con más de mil socios, además de su participación en merenderos y comedores. “Somos la voz de los vecinos en el Concejo Deliberante. Los que trabajamos en el territorio conocemos las problemáticas reales y sabemos lo que cada barrio necesita”, afirmó.

Consultado sobre el contexto social y económico, Ligo fue contundente: “Con este gobierno nacional de ajuste se hace muy difícil. Es cuando más hay que estar con la gente, acompañarla y buscar soluciones”. Señaló que la principal demanda de los vecinos es el trabajo, la estabilidad económica y la defensa de las pymes y comercios locales: “La gente necesita que el sueldo rinda, que los comercios no cierren y que haya oportunidades para todos”.

Respecto a la figura de Mario Ishii, quien se presenta como candidato a tercer senador provincial por la misma fuerza, Ligo se mostró confiado: “Los vecinos siempre acompañan a Mario porque ven las obras, las universidades y todo lo que se está haciendo. Si asume como senador, va a seguir conduciendo los destinos del distrito”.

La lista Fuerza Patria buscará consolidar el respaldo mayoritario en las urnas, apostando a la continuidad de un proyecto político que ya tiene fuerte presencia en el territorio.