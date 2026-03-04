José C. Paz ya tiene su quinta escuela técnica: Ishii inauguró la EEST N° 5

Este 3 de Marzo en un acto que marca un antes y un después para la educación pública en el distrito, el Senador bonaerense y exintendente Mario Ishii inauguró la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 5 en el barrio Néstor Kirchner. Este nuevo centro educativo se convierte en la quinta escuela técnica inaugurada bajo su gestión, destacándose como un proyecto que no solo integra la tecnología de punta sino también un fuerte compromiso con la comunidad y la formación laboral de los jóvenes paceños.

La nueva institución, construida íntegramente con fondos municipales y mano de obra local, refleja el esfuerzo y la decisión política firme del Intendente en uso de licencia, Mario Ishii, quien ha sido reconocido como el «Intendente de las Obras» por su constante dedicación al progreso del municipio. En su discurso inaugural, Ishii expresó que esta escuela es fruto de un gran sacrificio colectivo que posiciona a José C. Paz a la vanguardia de la formación técnica en la región.

Un paso hacia la sostenibilidad y la educación técnica

La E.E.S.T. N° 5 es, además, la única en la región en ofrecer la Tecnicatura en Energías Renovables, alineándose con la visión de un futuro más sostenible. Este programa no solo responde a las necesidades actuales del mercado laboral, sino que también forma a los jóvenes en un sector clave para el futuro energético y ambiental de la Argentina.

En el acto de corte de cinta, estuvieron presentes la Intendenta interina Lorena Espina, la Directora provincial de Educación Técnica, Elsa Guillermo, el Secretario de Educación local, Mario Martínez, y otras autoridades regionales y distritales. Además, el director del establecimiento, Emanuel Aguilera, junto a alumnos y familias, celebraron con entusiasmo la apertura de este nuevo espacio educativo, que albergará a más de 660 estudiantes por día.

Infraestructura moderna y funcional

La nueva escuela se destaca no solo por su innovador diseño arquitectónico, sino también por su infraestructura de vanguardia. El edificio cuenta con 12 aulas amplias, un salón de usos múltiples (S.U.M.) de 200 m² que será utilizado como comedor y taller, y un campo deportivo de 1.080 m², ideal para la recreación y el desarrollo físico de los estudiantes.

Entre otras características, la escuela dispone de instalaciones de agua y cloacas de última generación, implementadas con sistemas de termofusión que cumplen con las normas más estrictas de calidad y sustentabilidad.

Educación técnica como motor del cambio social

Este nuevo establecimiento se suma a una serie de proyectos educativos que Mario Ishii ha impulsado en el municipio, formando una red de escuelas técnicas que brindan herramientas fundamentales a los jóvenes para ingresar al mundo laboral. A través de esta nueva infraestructura y oferta académica, José C. Paz sigue demostrando que la educación es la clave para transformar la sociedad y fomentar el desarrollo económico de la región.

Mario Ishii, con su visión de largo plazo, continúa impulsando un modelo educativo innovador, adaptado a los tiempos que corren, con la firme convicción de que la educación técnica es el puente hacia un futuro mejor para los jóvenes de la comunidad.