José C. Paz refuerza su proyección internacional en la Conferencia UNESCO

El municipio de José C. Paz continúa consolidando su presencia en el escenario educativo global. En el marco de la Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, realizada en Yanggu, Corea del Sur, el intendente Dr. HC Mario Alberto Ishii, quien se desempeña como Secretario Ejecutivo por Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica, mantuvo un encuentro oficial con el alcalde local, Heungwon Seo.

La reunión marcó un nuevo paso en la estrategia de internacionalización del distrito, orientada a establecer vínculos que favorezcan el desarrollo local. El diálogo con autoridades surcoreanas abre oportunidades de cooperación en áreas clave como educación, tecnología y urbanismo sostenible.

La participación de José C. Paz en este tipo de foros internacionales destaca el compromiso de la gestión municipal con la mejora continua del sistema educativo y el desarrollo integral de la comunidad. Además, permite el intercambio de experiencias exitosas con otras ciudades del mundo, que pueden ser adaptadas a la realidad local.

“Apuntamos a que José C. Paz sea reconocida no solo en el país, sino también a nivel internacional, como una ciudad que apuesta al aprendizaje permanente, la innovación y el progreso social”, señalaron desde el Ejecutivo.

La Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO está integrada por municipios de todo el mundo que comparten el objetivo de promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida como herramienta clave para el desarrollo sostenible.