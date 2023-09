José C. Paz: Programa de Formación y Desarrollo para el Personal de la Secretaría de Seguridad

Las autoridades encabezaron el acto de apertura de la capacitación para trabajadores municipales de la Secretaría de Seguridad de la comuna en el aula magna de la UNPAZ

En la gestión municipal encabezada por el Intendente de José C. Paz y secretario ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje UNESCO en Argentina, Dr. H. C. Mario Ishii, se continúa trabajando por la calidad educativa en los servicios y herramientas que proporciona el Estado.

Con un marco institucional se llevó a cabo, en el salón de Próceres Latinoamericanos de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), el lanzamiento del “1° Programa de Formación y Desarrollo para el Personal de la Secretaría de Seguridad” de la Municipalidad de José C. Paz.

Dicho programa es innovador en el distrito y abarcará diferentes temáticas como la Resolución de conflictos; Función y Responsabilidad del Estado en la Seguridad Ciudadana; Asistencia a la Víctima; Alarmas Vecinales en las Instituciones Educativas; Responsabilidad en la utilización y cuidado de los Bienes del Estado; Primeros Auxilios y la Video vigilancia como herramienta de prevención del delito. A su vez se pasó un audiovisual donde se explicaba la existencia de una aplicación móvil llamada Municipalidad de José C. Paz que ya puede ser utilizada por los ciudadanos instalándola desde la tienda Play Store de los dispositivos móviles Android y prontamente IOS, como ya se vienen implementando en otros municipios de la región. Las capacitaciones comenzarán los días jueves en la Alta Casa de Estudios paceña.

El responsable de seguridad comunal Perrotta comenzó agradeciendo al Intendente Mario Ishii por “darnos la libertad y la confianza para trabajar, a Darío por abrirnos las puertas de la Municipalidad, es histórico porque es la primera vez que desde el Estado organiza algo para un área de seguridad desde la Universidad como institución” “Esto es algo que nos marca el Intendente Mario como distrito que es Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO” resaltando la importancia de brindar soluciones a la comunidad ante “este flagelo de la inseguridad que tiene el país, la provincia y el mundo pero sobre todo a los ciudadanos de José C. Paz”.

El Rector de UNPAZ Kusinsky enfatizó en la relevancia de la educación “tener más herramientas que provienen de la educación siempre mejora la calidad del servicio que se presta siempre mejora, la resolución de conflictos, de los derechos humanos” y que “hoy es un día para celebrar, para la Universidad siempre es un placer ser parte de hechos concretos como éste. Ésta es su casa, estamos a disposición para lo que necesiten”; valorizando permanentemente y agradeciendo que esto es posible “gracias a la decisión política de Mario Ishii de realizar esta Universidad, políticas públicas que lleva adelante el municipio”.

En el acto estuvieron presentes, en representación del Intendente Municipal Mario Ishii, el interventor de la Secretaría de Seguridad, Pedro Perrotta; el Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Abog. Darío Kusinsky; el coordinador del programa Lic. Daniel Ginabreda formado en Administración y certificado internacionalmente en ética y Compliance (ICCP) por la IFCA (International Federation of Compliance Associations); Jueces de Faltas municipales; el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mario Villares; de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte, los Sres. Daniel Sandonato y Julio Flores; de la Dirección Gral. de Licencias de Conducir, la Dra. Mariela Lara; el Jefe Distrital de Educación José C. Paz, Lic. Adrián Martínez; la Jefa de Asuntos Docentes, Prof. Hilda Amaya; la Directora de Atención y Protección a la Victima, Dra. Nilda Gómez; el Director de Defensa Civil, Marcelo Moreno y equipo de trabajo de la secretaría de seguridad de la comuna.