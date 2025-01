José C. Paz: Los trabajos de la red cloacal no se detienen

Ahora las tareas continúan en la calle Juan B. Justo. Así el municipio avanza un paso más hacia la mejora de los servicios esenciales para los vecinos.

El municipio de José C. Paz sigue con su trabajo en el mejoramiento de las infraestructuras básicas. En esta oportunidad, se está llevando a cabo una obra de extensión de la red cloacal en la calle Juan B. Justo, entre Avenida Gaspar Campos y San Nicolás. Este proyecto forma parte del plan de expansión de la red cloacal para mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar un servicio esencial para el bienestar de la comunidad.

Los trabajos en esta arteria se suman a la planta cloacal centro, que ya se encuentra en funcionamiento, y a la red de cloacas previamente existente. El objetivo es conectar estos sistemas para que el servicio llegue de manera más eficiente a una mayor cantidad de hogares, beneficiando a toda la zona.

Cabe destacar que, las obras de cloacas no solo impactan en la salud pública, sino también en el medio ambiente, evitando la contaminación de los recursos hídricos y contribuyendo al desarrollo de una ciudad más saludable y sostenible. Por otro lado, el trabajo constante en la mejora de la red de cloacas responde a un compromiso con el futuro de los ciudadanos paceños, priorizando la salud y la calidad ambiental. En cada barrio de José C. Paz, la comunidad se beneficia de estas acciones que, aunque muchas veces no son visibles, impactan de manera profunda en la vida cotidiana.