José C. Paz: La deuda eterna de la red cloacal

Tras varias firmas de convenios entre la municipalidad y AySA, el distrito continúa con poco servicio cloacal ya que las obras no avanzan, más allá del esfuerzo de la comuna por progresar.

El servicio de red cloacal es importantísimo para mejorar la calidad de vida de la población ya que, con el mismo, se evita que las napas de agua puedan contaminarse, la gente no tiene que llamar a un camión atmosférico –con los costos que ello implica- para destapar los pozos, no se tienen que hacer agujeros profundos en la tierra para volcar los desechos y demás cuestiones que hace a la salubridad del lugar donde se vive.

Lamentablemente, la extensión del servicio de red de cloacas es muy limitado en la región, pero sobre todo en José C. Paz, históricamente relegado en ese sentido.

En 2016, en estas mismas páginas, dábamos a conocer una noticia que se trasmitía con gran esperanza para la gente, debido a que se iba a avanzar con la red cloacal y se estimaba que en el lapso de un lustro todo el distrito iba a tener este servicio. Por desgracia, no se logró avanzar en ese sentido.

Por ese entonces, contábamos que el distrito tiene solo el 10 por ciento de cloacas y eso no le permite expandir y mejorar su centro. Sin embargo, el intendente Mario Ishii había firmado un convenio con AySA (que había dejado de ser ABSA) para que “dentro de los próximos cinco años José C. Paz tenga el cien por cien con cloacas y agua corriente, y mañana empiezan a trabajar, ya están con los proyectos y vamos a ayudar”.

En ese sentido –agregaba- el distrito “ha trabajo muy fuerte y hemos tenido resultados que están a la vista. El gobierno no ha desentonado para nada y ha venido con cosas importantes. María Eugenia Vidal (la gobernadora de Cambiemos) mandó su coparticipación para el distrito y la nación se puso en campaña para que venga el agua corriente y la cloaca”.

Finalmente, el mandatario municipal decía que “es un día de gloria para José C. Paz, poner en manos de AySA nuestros servicios de agua y cloaca es dejarlo en buenas manos”.

Siete años después de aquellas firmas y declaraciones, el distrito continúa con esta deuda eterna. Por ello, el intendente lo recordó en su discurso al asumir un nuevo periodo el 10 de Diciembre del 2023 al frente del ejecutivo. Explicó que a pesar de los 40 años de democracia que se cumplieron este 10 de diciembre, “aún seguimos con problemas”, refiriéndose, por ejemplo, a que él ha “firmado convenios con todos los gobiernos para hacer las cloacas y agua corriente” pero que “nunca aparecieron”. “Estamos a 30 km de Capital y no tenemos ni cloaca, ni agua corriente, pero no es culpa de nosotros, no te lo dejan hacer”, afirmó. Más allá de todo consideró que “hoy José C. Paz es un distrito viable”.

Es una pena que siga sucediendo este desplante con la gente, que está esperando ansiosa, desde hace décadas, las cloacas para vivir como corresponde, con un servicio básico que debería ser otorgado por los gobiernos desde hace rato y no que en pleno siglo XXI se siga viviendo con estas carencias. La falta de consideración de algunos gobernantes que tieneN la lapicera para hacer estas obras de infraestructura urbana tan importantes, choca con la realidad de las personas verdaderamente necesitadas.