José C. Paz impulsa el desarrollo laboral con la entrega de más de 200 certificados

La gestión municipal que encabeza Mario Ishii reafirma su compromiso con la educación y la capacitación laboral. Este martes por la tarde, se llevó a cabo la entrega de más de 200 certificados correspondientes a los Talleres Gratuitos con Salida Laboral del primer cuatrimestre del año, una iniciativa clave para el desarrollo personal y económico de los vecinos del distrito.

El evento, organizado por la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo, se desarrolló en un clima de celebración y reconocimiento. En representación del intendente, la Lic. Lorena Espina —actual intendenta interina— presidió el acto acompañada por Juan Carlos “Lito” Denuchi, secretario del área organizadora, y Hilda Amaya, secretaria de Asuntos Docentes. Todos ellos destacaron el esfuerzo y la dedicación de los egresados, quienes eligieron continuar formándose para construir un futuro mejor.

Un municipio que apuesta a la educación como motor de cambio

La entrega de certificados cobra una relevancia especial considerando que el propio Mario Ishii ejerce como Secretario Ejecutivo por Argentina y Latinoamérica de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Este reconocimiento internacional resalta el papel de José C. Paz como un referente en políticas públicas de educación permanente.

Formación para el trabajo y el emprendedurismo

Los talleres dictados abarcaron una amplia gama de disciplinas pensadas para responder a las demandas del mercado laboral actual, así como para fomentar el emprendedurismo local. Entre las capacitaciones ofrecidas se incluyeron:

Amigurumis

Aire Acondicionado

Arte y Pintura sobre Tela

Electricidad Básica Domiciliaria

Hidroponía

Impresión 3D

Maquillaje Artístico

Reciclado y Cuidado Ambiental

Sublimación

Cada uno de estos cursos brindó herramientas concretas para que los participantes puedan emprender sus propios proyectos o mejorar su empleabilidad.

Una política pública que transforma realidades

Desde el municipio se insiste en que la educación es la principal herramienta para la transformación social. La continuidad de estos talleres gratuitos con salida laboral es parte de una política sostenida que busca abrir nuevas oportunidades para todas las familias paceñas, apostando al conocimiento como camino hacia un futuro con mayor dignidad y autonomía.