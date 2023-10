José C. Paz, Continúan con la formación de pasantes del distrito

Los alumnos pasantes de la E.E.T N° 1 de José C. Paz se capacitaron en Energía

José C. Paz, lunes 2 de octubre de 2023- En la gestión municipal encabezada por el Intendente de José C. Paz y secretario ejecutivo por la Argentina en la Red Ciudades del Aprendizaje UNESCO Latinoamérica, Dr. H. C. Mario Ishii, se continúa trabajando por la calidad educativa en los servicios y herramientas que proporciona el Estado.

Continuando con la formación de pasantes del distrito, bajo el programa de fortalecimiento educativo de las futuras Prácticas Profesionales, los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Comunidad de José C. Paz” que están cursando el último año como Maestros/as Mayor de Obras vienen desarrollando pasantías en distintas áreas técnicas de la Municipalidad de José C. Paz.

La secretaria de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Roberto Caggiano, con la Dirección de Redes e Infraestructura Urbana dirigida por Marcelo Torres realizó la jornada de capacitación junto a los profesores Patricia Taboada, Claudio Vilella y el Arq. Sebastián Ríos; la charla a cargo del Lic. Sebastián Di Marco, del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y la Fundación Manos Verdes por una mayor conciencia ambiental.

La temática de la capacitación tuvo como eje central: “LA ENERGIA”, el efecto “invernadero”, sus impactos positivos y negativos con respecto a su uso. Las diversas Matrices de generación de energía en distintos países del mundo. Las cuencas del sistema petrolero y la extracción y distribución de gas natural en nuestro país.

La capacitación y exposición no sólo estuvo atravesada por una mirada meramente técnica, sino que también se tuvieron en cuenta otros aspectos como el impacto económico y soberano que generan en la Argentina el desarrollo y construcción de nuevas obras, nuevas exploraciones de yacimientos. Como el caso del recientemente inaugurado Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), como así también extracción de petróleo y gas “no convencional” en el yacimiento de la localidad Neuquina de Vaca Muerta.