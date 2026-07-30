José C. Paz busca consolidar por ordenanza su compromiso con la red de ciudades del aprendizaje de la unesco

El Concejo Deliberante impulsa una iniciativa para convertir en política de Estado municipal la permanencia del distrito en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

El Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz dio un paso clave para fortalecer las políticas públicas vinculadas a la educación y el aprendizaje permanente. Durante la sesión ordinaria del 28 de julio de 2026, impulsó un proyecto de ordenanza que establece como política de Estado municipal la permanencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Municipio ante la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto desarrollado entre el presidente del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz, Juan Ligo, y el equipo que integra el Consejo Ciudad del Aprendizaje, en cumplimiento de lo solicitado durante la reunión realizada el pasado 6 de julio. El objetivo es garantizar la continuidad de este modelo de gestión, independientemente de los cambios de gobierno, consolidando una estrategia de desarrollo basada en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Ser una Ciudad del Aprendizaje implica comprender que la educación trasciende el ámbito escolar y constituye un proceso permanente que acompaña a las personas en todas las etapas de su vida. Este enfoque promueve el acceso al conocimiento, la inclusión social, la capacitación laboral, la innovación, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, mediante la articulación entre el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y el sector productivo.

Con esta iniciativa, José C. Paz reafirma su compromiso con los principios impulsados por la UNESCO y fortalece un modelo de gestión que convierte al aprendizaje permanente en una verdadera política de Estado, asegurando su continuidad y profundización en beneficio de toda la comunidad.

El proyecto fue impulsado por el vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de América Latina, senador provincial e intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii, y constituye un antecedente institucional de relevancia que posiciona al distrito como un referente para las demás Ciudades del Aprendizaje del mundo.

De aprobarse definitivamente la ordenanza, José C. Paz dará un nuevo paso en la institucionalización de una política pública que busca garantizar el acceso al aprendizaje permanente como herramienta de inclusión, desarrollo y transformación social.