José C. Paz avanza en la educación superior con una alianza estratégica junto a la UTN

El municipio de José C. Paz dio un nuevo paso hacia la consolidación de la educación superior en el distrito tras la confirmación de una alianza estratégica con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Pacheco, orientada a la implementación de carreras universitarias y propuestas de formación profesional.

En ese marco, el senador provincial e intendente municipal de José C. Paz en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, recibió a autoridades académicas de la UTN con el objetivo de avanzar en el desarrollo de una oferta educativa de grado que permita a los vecinos acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse fuera del partido.

La delegación universitaria estuvo encabezada por el decano de la UTN Regional Pacheco, ingeniero Enrique Vera, acompañado por el director de la carrera de Ingeniería Civil, ingeniero Alejandro Ballesteros; el subsecretario de Ciencia y Tecnología y director de Posgrado, Julio Rodríguez; y los docentes Ariel Bulacio y Jonathan Rodríguez.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron la obra de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, así como las instalaciones del Instituto Biotecnológico Argentino (IBA). La visita se realizó junto a Víctor Zalazar y la directora del IBA, licenciada Gisela Compagnoni.

El acuerdo entre el municipio y la UTN contempla la implementación de carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional de calidad, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación pública y promover el desarrollo académico, social y productivo de la región.

Desde el municipio destacaron que la posibilidad de cursar estudios universitarios en José C. Paz representa un avance significativo en la ampliación de oportunidades educativas para la comunidad y un paso clave en el crecimiento del distrito.