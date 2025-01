José C. Paz: A 20 años: inauguran la Plaza Ecos de Cromañón en homenaje a las víctimas

Es un espacio dedicado al recuerdo de las víctimas de la tragedia de Cromañón a dos décadas de ese hito que marcó al país con dolor y tristeza.

Con un emotivo acto, la ciudad de José C. Paz rindió homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón, al inaugurar la Plaza Ecos de Cromañón, un espacio dedicado a recordar la fatídica noche que marcó la vida de cientos de familias argentinas. El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, autoridades del Concejo Deliberante local, y familiares de las víctimas. Uno de los momentos más destacados fue el discurso de Nilda Gómez, madre de una de las víctimas, quien ofreció un testimonio conmovedor sobre las consecuencias de la tragedia.

Rodolfo Pino, secretario de Deportes paceño, fue uno de los oradores principales del acto. En su intervención, Pino destacó la importancia de recordar, no solo como una forma de homenaje, sino como un compromiso con la memoria y la justicia. “Esto no debe pesar más. Tenemos que tener memoria y justicia. Los que tenemos una obligación más allá del cargo debemos predicar el amor de aquellos seres queridos que ya no están, sobre todo los que fallecieron en Cromañón”, expresó Pino, haciendo hincapié en la responsabilidad colectiva de evitar que se repitan tragedias similares.

El mensaje de Pino fue claro: “Si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad de hacernos cargo, seguro vamos a tener una mejor calidad de vida”.

La palabra de Nilda Gómez

Nilda Gómez, madre de una de las víctimas de la tragedia, relató cómo los jóvenes que asistieron a la discoteca en 2004 fueron víctimas de una serie de negligencias que convirtieron el lugar en una “cámara de gas”. En su testimonio, recordó que “los jóvenes fueron a ejercer el derecho de ir a divertirse, pero se encontraron en una trampa. Muchos quedaron atrapados por el humo tóxico, que no tenía por dónde salir. No había forma de airear el lugar, los matafuegos estaban vencidos, no había agua en los baños, y la cantidad de gente superaba ampliamente la capacidad del lugar”, detalló.

Luego subrayó las consecuencias de la tragedia, no solo a nivel físico, sino también en el dolor devastador que generó en las familias de las víctimas. “Las consecuencias son horribles, porque no solo fueron los jóvenes los que murieron esa noche. Han sido muchos padres los que ya no están con nosotros, más de 60 han fallecido. Además, 17 sobrevivientes se suicidaron, algunos soñando con Cromañón, huían por la ventana y caían desde el cuarto piso”, recordó.

Asimismo, destacó la importancia de legislar sobre la nocturnidad y la seguridad en los espacios de diversión. “Es necesario lograr una nocturnidad segura, una diversión segura. Hay que aprender de los errores que nos dejó Cromañón para evitar que se repitan”, dijo, haciendo un llamado a la sociedad a unirse en la búsqueda de soluciones.

Gómez también recordó al ex presidente del HCD, Jorge Mondoví, quien fue uno de los primeros en impulsar la concientización sobre la tragedia junto al intendente Mario Ishii. “Jorge fue uno de los primeros que se acercó a las familias, habló con nosotros y comenzó a trabajar en ordenanzas para el cuidado de los jóvenes en la noche”, destacó. Finalmente, Gómez instó a todos los presentes a cuidar la nueva plaza, “porque tiene una parte sensible”. El nombre de la plaza, dijo, refleja “la vida que te arrebatan, la que te sacan”.