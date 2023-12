Jornadas preventivas concientizan por la diabetes

El Centro Integral del Diabético realizó jornadas preventivas por el Día Mundial de la Diabetes

Después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. En José C. Paz cada año el centro municipal del diabético incrementa sus actividades realizando jornadas preventivas por el Día Internacional de la Diabetes.

Recordemos que, el intendente municipal de José C. Paz, Mario Ishii, en el año 2000 creó el Centro Integral del Diabético (CID) para que los vecinos y vecinas puedan acceder a la atención que necesitan priorizando la salud integral. Este centro está ubicado en las confortables instalaciones del Hospital Oncológico «Victoria Irene Ishii» de Héctor Arregui 850, atendiendo de lunes a viernes. Allí se brindan múltiples especialidades y prestaciones, a cargo de su directora María Teresa Zamora y gran equipo de trabajo dependientes de la Secretaría de Salud.

Durante cuatro jornadas del mes de noviembre se hicieron controles de glucosa, presión arterial, diabetología general, laboratorio, medicamentos de programas sanitarios, entrega de folletería, alimentos nutritivos como frutas y suvenires alusivos difundiendo y generando conciencia sobre esta enfermedad crónica.

Síntomas y causas

La diabetes se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro.

La causa principal de la diabetes varía según el tipo. Pero, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede provocar un exceso de glucosa en la sangre. Demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud graves.

Las afecciones de diabetes crónica comprenden diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las afecciones de diabetes potencialmente reversibles incluyen prediabetes y diabetes gestacional. La prediabetes ocurre cuando tus niveles de glucosa en la sangre son más elevados de lo normal. Pero esos niveles de glucosa en la sangre no son tan altos como para ser denominados diabetes. La prediabetes puede convertirse en diabetes, a no ser que se tomen medidas para prevenirla. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo, pero puede desaparecer después de que el bebé nace.

Los síntomas de la diabetes dependen del nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas no presenten síntomas, especialmente si tienen prediabetes, diabetes gestacional o diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos.

Algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 incluyen los siguientes: Más sed de lo habitual; Micción frecuente; Pérdida de peso involuntaria; Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina; Sensación de cansancio y debilidad; Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo; Visión borrosa; Llagas que tardan en cicatrizar; e Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.