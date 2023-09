Joaquín de la Torre, Cuestionó que los planes sociales sean vitalicios

El senador que acompaña a Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, aseguró que la asistencia social no tiene que ser «para toda la vida».

«El primer impacto allá por 2009-2010 fue bueno por quienes recibían un plan social se ponían el mameluco, agarraban la herramienta e iban a trabajar. Cuando cobraban a fin de mes, sentían que cobraban un sueldo porque salían trabajar y sabían que no era para toda vida. Había contraprestación y no era un derecho eterno», analizó el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre en una conferencia en el Malba sobre su postura respecto al rol de los planes sociales.

En ese sentido, afirmó que la candidata a presidente de Juntos por el Cambio a quien acompaña (Patricia Bullrich) «está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo».

«Pero –reflexionó- «cuando se le dijo a la gente que (los planes sociales) eran para toda la vida y se evitó la contraprestación» se destruyó el sentido de la asistencia tal como la describió al principio.

Por eso, no dudó en sostener que «los programas sociales deben ser un puente» y que por eso «Patricia (Bullrich) está pensando en que sea un derecho igual al cobro de desempleo. Que todas las personas tengan esa posibilidad, pero no para toda la vida».

No obstante, consideró que se necesita un cambio rotundo y rápido: «Si tendríamos que salir a correr una maratón, ¿qué haríamos los meses previos? Nos entrenaríamos. Por qué vamos a pensar que gente que hace muchos años que no tiene el hábito de ir a trabajar, lo va a poder hacer de un día para el otro».

De la Torre contó que un ministro del actual Gobierno le hizo una fuerte radiografía sobre en qué situación está la gente que tiene hoy un plan social para pasar a un empleo. «El 33% necesitaría una pequeña capacitación, el otro 33% no menos de 3 años y el otro 33% no podrían volver nunca al empleo. Cuando nosotros le decimos que es para toda la vida, le rompimos su dignidad», criticó.

En ese sentido, tomo como ejemplo el Polo Gastronómico de Parque Leloir. «No consiguen lavacopas ni gente para la cocina. Porque no hay gente que tenga el hábito del trabajo, hemos logrado destruirlo».

Sobre ese punto, remarcó la importancia de incentivar a los jóvenes de 18 años: «El esfuerzo del Estado tiene que ir ahí. Se tiene que ocupar de que los chicos sean libres, que estén en condiciones de elegir un trabajo o seguir una carrera universitaria».

Por otra parte, manifestó que la pobreza «fue la única pandemia» del último tiempo. «Y esa pandemia tiene vacuna, no son ni los planes sociales ni el empleo público. Es el empleo privado. Quienes tienen esa vacuna son aquellos que dan trabajo. Nuestros socios en terminar con la pobreza son aquellos que dan trabajo», sentenció.

A ello le agregó que aquellos que dan trabajo dicen que existen cinco impedimentos para ofrecerlo: el peso a cargas sociales, el tema impositivo, la burocracia para las habilitaciones, la finalización de la relación laboral y la falta de gente en condiciones de trabajar.

Finalmente, sobre el sistema monetario que empleará Bullrich, De la Torre habló de la «bimonoterización» que responde a «una actualidad de Argentina». «Muchas veces los dirigentes llegamos con los cambios atrás de lo que la gente decide y ya elige. Y la realidad es que la gente se maneja en dólares y en pesos», concluyó.