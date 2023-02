Joaquín de la Torre: “Al peronismo lo mató el kirchnerismo”

Continúa con su campaña para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mientras en una de sus recorridas mantuvo un encuentro con referentes de Pilar, asegura que “el peronismo hoy no existe”.Joaquín de la Torre se prepara para ser candidato a Gobernador bonaerense en una futura lista de Juntos con Patricia Bullrich como candidata presidencial. Para ello recorre la provincia de Buenos Aires, mantiene reuniones y se interioriza aún más de los problemas del territorio.

Su origen es peronista, pero no le tiembla la voz al verter ciertas definiciones sobre el movimiento. “Al peronismo lo mató el kirchnerismo. De hecho el kirchnerismo está llenó de tipos que despreciaron al peronismo, y me refiero a gente de izquierda y derecha. Hoy muchos de esos dicen ser peronistas, pero ejercieron el gorilismo durante años”, afirmó para luego sentenciar diciendo que “el peronismo hoy no existe, porque es una doctrina basada en los valores nacionales, populares y cristianos, y Cristina durante la discusión del aborto quitó la parte cristiana y lo transformó en un movimiento feminista. Cuando a una doctrina le sacas sus sustentos deja de ser esa doctrina”.

El senador provincial asegura estar aferrado a sus convicciones. “La política tiene dos momentos, el de las convicciones y el momento del diálogo. Pero primero hay que dejar en claro las convicciones y a partir de ahí nos sentamos a charlar, pero el diálogo no puede estar delante de la convicción. Creo que Patricia tiene el coraje, la austeridad y la honestidad para enfrentar los problemas reales de la Argentina, y yo la quiero acompañar en ese camino”.En Pilar con Gustavo TrindadeEn su camino por la provincia, De la Torre fue recibido por Gustavo Trindade en un bar céntrico donde protagonizaron un intercambio de ideas con vecinos, comerciantes y emprendedores.Allí dejó su mensaje de cara al año electoral que está comenzando, haciendo hincapié en cuatro ejes centrales: “Coraje, Orden, Ecuación y Trabajo”.En ese marco expresó que “la persona que encarna esas ideas para llevarlas a cabo desde el Estado Nacional es Patricia Bullrich”, de Juntos.

En esa misma línea, el pre candidato a intendente Gustavo Trindade pronunció que no tiene dudas que su referente Joaquín de la Torre “será el próximo gobernador bonaerense y Patricia Bullrich será elegida por los argentinos para ocupar la presidencia”.En el plano local, el ex concejal expresó que Pilar “es el reflejo de lo que la gente sufre tanto en la provincia como en la nación”, y que junto a su equipo se están “preparando desde hace mucho tiempo para gobernar Pilar”.Ambos dirigentes coincidieron que tanto la provincia y Pilar “deben volver a ser gobernadas por gente que haya nacido, conozca su territorio y sean genuinos bonaerenses y pilarenses”.De la reunión también participaron miembros de la ya formada Mesa local «Patricia 2023».