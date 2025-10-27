Ishii volvió a imponerse en José C. Paz y mantiene su invicto electoral

Con más del 51% de los votos, el intendente peronista alcanzó su triunfo número 44 consecutivo desde 1999. Su hegemonía local desafía los cambios del mapa político bonaerense.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, consolidó una vez más su dominio político al imponerse en las elecciones legislativas del 26 de octubre con el 51,09 % de los votos. La lista de Fuerza Patria, el espacio que lidera dentro del peronismo local, superó por más de 20 puntos a La Libertad Avanza, segunda con el 31 %.

Con este resultado, Ishii suma 44 triunfos consecutivos —entre elecciones ejecutivas y legislativas— desde su primera victoria en 1999, un récord que ningún otro dirigente del conurbano bonaerense ha logrado sostener.

Un bastión del peronismo en tiempos adversos

El caso de José C. Paz se destaca por su estabilidad electoral, en un contexto en el que el mapa político bonaerense muestra cambios y fragmentaciones. Mientras otros municipios del conurbano evidencian reacomodamientos entre oficialismos y oposiciones, el distrito paceño continúa mostrando un voto localista y leal al intendente.

La persistencia del “modelo Ishii” se apoya en tres pilares:

Gestión municipal visible , con obras públicas y servicios de impacto directo.

, con obras públicas y servicios de impacto directo. Estructura partidaria permanente , articulada con organizaciones sociales y barriales.

, articulada con organizaciones sociales y barriales. Relación personalista con el electorado, que trasciende las coyunturas nacionales.

“Ishii logró construir una identidad política propia dentro del peronismo. Su figura sintetiza el poder territorial clásico del conurbano: gestión, presencia y control del voto”, explicó un analista político consultado por este medio.

El peso de la estructura local frente al cambio nacional

A diferencia de otros jefes comunales que enfrentaron un escenario complicado por el avance de fuerzas opositoras, Ishii mantuvo prácticamente el mismo caudal electoral que en 2023, cuando fue reelecto con más del 52 %.

Su capacidad de retener apoyo, aun cuando el peronismo enfrenta dificultades a nivel nacional, refuerza la idea de que José C. Paz responde a una lógica política autónoma, centrada más en la gestión local que en las disputas nacionales.

La lista oficialista obtuvo más de 70 mil votos, confirmando que el distrito sigue siendo uno de los enclaves más sólidos del peronismo bonaerense, junto a municipios como La Matanza, Escobar, Malvinas Argentinas

Un liderazgo de largo aliento

Con 25 años ininterrumpidos de gestión y sin derrotas en las urnas, Mario Ishii es hoy uno de los dirigentes más experimentados del peronismo provincial.

Su desafío de cara al futuro será mantener la cohesión interna de su espacio y proyectar recambio político sin erosionar el poder construido durante más de dos décadas.

En un escenario donde la política argentina atraviesa ciclos de renovación acelerada, el caso de José C. Paz muestra una excepción notable: un liderazgo territorial que sobrevive a presidentes, gobernadores y crisis, respaldado por una estructura que sigue firme en el territorio