Ishii sobre los gobiernos que prometieron cloacas y agua corriente: “No aparecieron”

El intendente, que juró por su sexto mandato de gobierno, no se guardó nada en el discurso antes los concejales. Y dijo que la gente votó a Milei porque tenían “la heladera vacía y los bolsillos pelados”.

El domingo no solo se produjo el cambio de mando a nivel nacional con la salida de Alberto Fernández y la llegada de Javier Milei. También en la región hubo actividad ejecutiva ya que Mario Ishii asumió por sexta vez su cargo de intendente en el distrito paceño. El acto se llevó a cabo en el Centro de Estudios Municipal de UNPAZ, junto a los nuevos Concejales, el gabinete municipal y su familia. Allí se realizó la Sesión Preparatoria donde tomaron juramento los Concejales electos y el actual Jefe Comunal.

En la sesión el cuerpo de 24 concejales votó por Roque Caggiano como Presidente del Honorable Concejo Deliberante y Secretario del Alto Cuerpo al Dr. Adrián Cecchi.

Luego de ello, Caggiano entregó al Intendente una placa por el aniversario de la democracia e inicio del sexto mandato de Mario Ishii como jefe comunal. Se presentó un audiovisual con el extenso recorrido de obras a lo largo de todos estos años de gestión.

En su discurso, Ishii no dejó pasar el 40 aniversario de la recuperación de la democracia, destacando lo importante que es para la vida de todos los ciudadanos vivir bajo un sistema así, pero también aclaró que más allá de estas 4 décadas “aún seguimos con problemas”. Al referirse a ello, explicó que él ha “firmado con todos los gobiernos para hacer las cloacas y agua corriente” pero que “nunca aparecieron”. “Estamos a 30 km de Capital y no tenemos ni cloaca, ni agua corriente, pero no es culpa de nosotros, no te lo dejan hacer”, afirmó. Más allá de todo consideró que “hoy José C. Paz es un distrito viable”.

En ese sentido, dijo que el distrito, desde su nacimiento, fue estigmatizado por su condición de pobre y recordó que él fue uno de los que trabajó desde 1991 por la Autonomía (es decir, por la división del ex partido de General Sarmiento): “4 años para tener la independencia de José C. Paz, me costó horrores, no querían, pero la sacamos, desde ese momento el distrito comenzó a ser vapuleado, era el patio trasero de General Sarmiento”.

No obstante, explicó que la realidad de la comuna actualmente es muy distinta porque en materia de educación “está recibiendo alumnos de todos lados” y agregó que “los edificios y todo lo realizado en materia educativa, lo hemos hecho nosotros, nadie trajo nada”. Asimismo, contó que ya tienen un alumnado de 55 mil personas y que con la pronta inauguración de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica se espera llegar en los próximos años a una matrícula total de 100 mil alumnos.

Luego, tuvo palabras de agradecimiento con el gobernador Axel Kicillof, quien desde la provincia de Buenos Aires encabeza la “resistencia” del gobierno nacional saliente. “Miremos hacia adelante, quiero felicitar al Gobernador Axel Kicillof”, dijo. A su vez, sentenció sobre el presidente electo: “Felicitar al Presidente electo Javier Milei que, aunque muchos no se sientan cómodos, quiero decirles que este Presidente ganó sin poner una publicidad en la calle, sin dirigentes, sin gabinete, ganó porque la gente lo votó. Pero la gente no votó a un Milei por la motosierra, la gente votó con la heladera vacía y los bolsillos pelados. La gente tenía razón”. Sin embargo, criticó al libertario por mantener un discurso anti casta y ahora estar rodeado de ella, como son sus pares Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luís Caputo, etc.

Respecto a lo que se viene, el mandatario agradeció e instó a que los vecinos “que no tengan miedo” porque “acá hay un gobierno municipal que está preparado para soportar todo esto, pasó De la Rúa, pasó Macri, Kirchner, Cristina y nosotros seguimos acá, Vidal en la gobernación y nosotros seguimos saliendo para adelante”.

Luego, llevó tranquilidad a la población: “A ustedes no les va faltar nada, los Hospitales van a ser gratuitos y también las Universidades. Vamos a seguir”. Recordó que en otros gobiernos entregó más de 50 mil bolsones de mercadería: “Nosotros no nos vamos a caer, la administración de José C. Paz va a terminar sin deber nada a todos los proveedores que brindan un servicio al Municipio. La administración es un ejemplo y todo lo hemos hecho con recursos propios”.

Finalmente, felicitó “a los concejales” y les recordó que “el pueblo les dio una responsabilidad para que los representen (…) que tengan la libertad para hacer lo que necesiten hacer, pero que la responsabilidad que se les dio sea para el bienestar de la gente, las leyes que no sirven, no las saquen, me harían un favor”.

En la sesión legislativa

En la jura de Ishii y de los concejales electos estuvieron presentes: la Senadora Provincial (m.c.) María Reigada; el Rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Abog. Darío Kusinsky; el Diputado Provincial (m.c.) José Pérez, el Concejal de Unión Por la Patria de San Miguel, Juanjo Castro; Secretarios y subsecretarios; directores y demás integrantes del poder ejecutivo y legislativo municipal, fuerzas vivas y público presente.

Una vez terminada la jura protocolar, se articularon con los 12 concejales que continúan su mandato hasta el 2025 y que están ejercicio actualmente, ellos son: Manuela Isabel Cárdenas (UxP); Roberto Daniel Denuchi (UxP), Mirta Raquel Díaz (UxP); Juan Manuel Mansilla (UxP); Juan Manuel Ligo (UxP); Jonathan Urquiaga (renovó); Esteban Fabricio Cheiro (JxC); Mercedes Eugenia Beatriz Coronel (JxC); Rosana Loreiro (JxC); Susana Galindo Ulloa (JxC); Sandra Becerra (Fte. Izq.) y Anabela Colli (Fte. Izq.).

Los concejales que asumieron y prestaron juramento fueron: (De Unión por la Patria) Roque Caggiano; Roberto Nicolás Caggiano (en uso de licencia); Lucas Menge; Lorena Espina (en uso de licencia); Mariela Roldán; Juan Pablo Mansilla (licencia); Facundo Pérez; Lidia Elsa Parisi (licencia); Mónica Ramos; Andrés Pino (licencia) Jonathan Urquiaga; Bárbara Riquelme (licencia) e Hilda Amaya. (De Juntos por el Cambio) Federico Alexis Lívora y Silvana Beatriz Quinteros. (De Libertad Avanza) Mariano Alberto González; Nora Patricia Coronel y José Gabriel Arribillaga.