Ishii reunió a miles de estudiantes y los convocó a continuar su formación universitaria

El senador bonaerense encabezó la entrega de 5.000 buzos de egresados a alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas del distrito. Durante el acto, destacó la importancia de la educación superior y alentó a los jóvenes a seguir estudiando en las universidades locales.

Miles de estudiantes de José C. Paz participaron de una multitudinaria jornada en el Polo Universitario Internacional del distrito, donde el senador bonaerense y referente político local, Mario Ishii, encabezó la entrega de 5.000 buzos de egresados destinados a alumnos del último año de escuelas secundarias públicas y privadas.

El evento reunió a jóvenes, docentes y f amilias en un clima de celebración por la culminación de una etapa fundamental en sus trayectorias educativas. Durante su discurso, Ishii felicitó a los estudiantes por el esfuerzo realizado y los convocó a continuar su formación académica una vez finalizada la escuela secundaria.

“Hoy entregamos 5.000 buzos de egresados a estudiantes de escuelas secundarias de José C. Paz. Compartimos una jornada muy especial junto a chicos que están finalizando una etapa importante de sus vidas”, expresó el vicepresidente primero del Senado bonaerense. Además, agregó: “Siempre vamos a estar del lado de nuestros jóvenes, alentándolos a seguir estudiando y a construir su futuro en las universidades de nuestro distrito”.

En ese sentido, destacó el crecimiento de la oferta educativa local y remarcó la importancia de aprovechar las oportunidades que brinda el Polo Universitario Internacional de José C. Paz. “Este buzo representa una etapa cumplida, pero ahora hay que ir por nuevos desafíos. La universidad está cerca y es una oportunidad para seguir creciendo”, manifestó ante los presentes.

La actividad se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento de la educación impulsada durante años en el distrito. Desde la creación del Centro Municipal de Estudios, la apertura de centros de formación profesional y escuelas de oficios, el acompañamiento permanente a las instituciones educativas a través del Consejo Escolar y el desarrollo de la Universidad Nacional de José C. Paz con nuevas facultades y carreras, la educación se consolidó como uno de los ejes centrales de la gestión local.

En los últimos años, además, José C. Paz avanzó con la creación de nuevas instalaciones universitarias y la firma de convenios con distintas instituciones académicas para ampliar la oferta educativa y acercar más oportunidades de formación superior a los vecinos.

Desde el municipio destacaron que la entrega de los buzos busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes y fortalecer el vínculo de los jóvenes con el sistema educativo, promoviendo la continuidad de sus estudios dentro del distrito.