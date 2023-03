Ishii: “No sé si voy a presentarme” en los comicios

Lo dijo el intendente Mario Ishii frente al Cuerpo de Concejales en el inicio de un año legislativo que estará marcado por la obra pública, la salud, la educación y los comicios. ¿Habrá sido el último discurso en el HCD? ¿Renovará su mandato? Su salud, la clave.

Comenzó un nuevo ciclo legislativo en el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz y el intendente Mario Ishii dio lo que sería su último discurso ante el Cuerpo de Concejales y los vecinos presentes.

Según indicó el mandatario, su continuidad al frente del municipio está en duda ya que depende de su estado de salud deteriorado luego del Covid que superó pero que lo dejó en estado crítico en su moemento.

Para la sesión estuvieron presentes el Presidente del HCD, Roque Caggiano y el Secretario del Cuerpo, Dr. Adrián Cecchi. Junto a ellos se dio inicio a las sesiones ordinarias del período 2023, donde el intendente recordó lo hecho durante su gestión del año anterior, destacando la gran cantidad de obras que han sido ejecutadas, además de las que se encuentran en proceso.

Previamente a la sesión, se pasó un video institucional donde se hizo un reconto con la tarea realizada por el municipio, que incluyó también las obras que se hicieron junto al gobierno nacional y provincial como el “asfaltado de calles en todos los barrios de José C. Paz”. A ello, Ishii agregó que “también continuamos con la construcción del túnel de paso a nivel de la calle Pueyrredón y la Estación de José C Paz; la instalación de 28.000 nuevas luminarias led va a dar una mano también en seguridad”.

Otro aspecto central fue en materia de salud, donde dijo que tienen “9 hospitales totalmente equipados para atender al que lo necesita, y hemos llegado a toda la población con operativos de control y diagnóstico todos los días en los barrios». En las dos últimas gestiones, sobre todo, el municipio ha podido convertirse rápidamente en un referente en esta área con la cantidad de nosocomios construidos en tan poco tiempo.

La cartera que también ha crecido y lo sigue haciendo es la de Educación, donde se está invirtiendo mucho para que los paceños puedan estudiar en su distrito sin necesidad de emigrar a oros partidos. “Estamos avanzando con la construcción de la Facultad de Ciencias, tecnología, innovación y robótica», remarcó Ishii que se suma a los 4 centros de desarrollo infantil para que las madres y padres puedan dejar a sus hijos cuidados para ir a trabajar o a estudiar, destinados a más de 2000 chicos y el nuevo Centro de la Niñez y Primera Infancia dentro del Predio Salvatori.

En esta área, explicó: “En la Universidad Nacional de José C. Paz contamos con 53.000 alumnos, de los cuales el 80% vive en el distrito, esto es señal de crecimiento (…) es por ello que la Unesco nos ha reconocido internacionalmente como Ciudad del Aprendizaje».

Cabe destacar que, para fortalecer la continuidad de los estudios de nivel superior, el Intendente anunció un Programa Municipal de Becas Universitarias, que se otorgarán a aquellos estudiantes paceños que terminen el secundario e ingresen a la UnPaz, durante todo el primer año de carrera.

En cuanto a Seguridad el Intendente comentó que “contamos con 30 nuevos patrulleros, hemos bajado un 50% los delitos y el 98% de los casos graves fueron esclarecidos, teniendo el índice más bajo de la región”.

Luego, mencionó logros presupuestarios de su gestión recordando que “en el año 1999 teníamos un presupuesto de 14 millones, este año el presupuesto es de más de 20 mil millones de pesos, hemos crecido considerablemente”. Y agregó que “José C. Paz ya no es el distrito más vulnerable de la región”, mencionando que “hoy el patrimonio del Municipio asciende a 54 mil millones, jamás hubiésemos esperado tener tanto”.

Además, manifestó que “2022 fue el primer año en que el Municipio tuvo superávit” por lo que afirmó: “Desendeudamos el distrito, tenemos una economía saneada”.

¿Último discurso?

Para concluir con su alocución, el intendente se refirió a la proximidad de las elecciones 2023 y la posibilidad de que no se presente a una reelección. “No sé si voy a presentarme, pero de lo que no tengo dudas es de que José C. Paz saldrá adelante. No puedo pensar en las elecciones todavía, no tengo decidido candidatearme, ya que mi salud es un impedimento. Hoy por hoy mi cuerpo no me da para otra candidatura más”, dijo claramente ante sorpresa de toda la concurrencia.