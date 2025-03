Ishii inauguró las 30° sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

El intendente presentó los principales ejes de su gestión para el año en curso y estuvo acompañado por el presidente del cuerpo, Roque Caggiano, el secretario Adrián Cecchi, concejales y vecinos. Repasó avances, desafíos y proyectos clave para el distrito.

Mario Ishii inauguró el trigésimo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde expuso los ejes centrales de su gestión para este año. Junto al presidente del cuerpo, Roque Caggiano, el secretario Adrián Cecchi, concejales y vecinos, hizo un balance de los avances, desafíos y proyectos fundamentales para el distrito.

Durante su discurso, el intendente recordó los inicios del partido de José C. Paz y su crecimiento a lo largo de los años: “Cuando recibimos José C. Paz teníamos una delegación y una máquina, nada más, y 7.000 calles de barro. Entre todos hicimos que hoy sea un distrito viable”. Asimismo, destacó el esfuerzo y la administración responsable de los recursos municipales que permitieron sanear las cuentas públicas y generar superávit: “Cuando asumimos en 2015, el municipio tenía una deuda de 250 millones de dólares. Hoy, José C. Paz no le debe un solo peso a ningún proveedor y cuenta con un presupuesto municipal de 144.200 millones de pesos”.

En materia de obras, Ishii anunció la inauguración de una escuela en el barrio Favaloro y otra escuela técnica en el barrio Néstor Kirchner, así como la Facultad de Ciencias e Inteligencia Artificial. También informó sobre la construcción de un laboratorio para la fabricación de medicamentos gratuitos para la comunidad. “Es lamentable ver las largas filas en farmacias para comprar medicamentos que son muy costosos. Queremos garantizar el acceso a la salud”, sostuvo.

El jefe comunal también destacó el funcionamiento de los hospitales municipales y los avances en materia de salud pública. Mencionó que el Centro de TEA ya ha atendido más de 11.000 personas y que en los operativos sanitarios se atienden entre 400 y 500 vecinos por día. Además, resaltó que la coparticipación provincial se redujo en un 7% este año, lo que implica un desafío para la continuidad de los proyectos.

Entre las obras de infraestructura anunciadas, Ishii informó que en cuatro o cinco meses estará lista la nueva estación ferroviaria de José C. Paz, cuya construcción estuvo paralizada por más de dos años. “Vamos a repavimentar la Ruta 197 y la Ruta 8 con nueva iluminación, y también realizaremos la limpieza de los arroyos”, afirmó.

Asimismo, destacó que las obras de cloacas avanzan en todo el distrito, gracias a la inversión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Agradezco al gobernador Axel Kicillof por el esfuerzo que está haciendo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó.

Rol internacional

Ishii también compartió su reciente designación como secretario de la UNESCO para Latinoamérica, un reconocimiento que lo llevó a participar en encuentros con representantes de Shanghái, Marruecos, París y Catar. En ese marco, enfatizó la necesidad de modernizar el sistema educativo: “La educación ha quedado obsoleta. Los chicos deben aprender a manejar tecnología desde edades tempranas. Es necesario cambiar la matriz educativa y preparar a los docentes para la nueva era”.

Finalmente, sostuvo que la política está experimentando un cambio significativo: “La gente ya no vota partidos, sino personas íntegras, inteligentes y comprometidas con la comunidad. Debemos estar a la altura de esos cambios”. Con esta reflexión, cerró su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del HCD de José C. Paz, reafirmando su compromiso con el desarrollo del distrito.